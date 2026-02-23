Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал, как 25 морпехов помогли освободить Мариуполь
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:53 23.02.2026
Российский военный рассказал, как 25 морпехов помогли освободить Мариуполь
Российский военный рассказал, как 25 морпехов помогли освободить Мариуполь - РИА Новости, 23.02.2026
Российский военный рассказал, как 25 морпехов помогли освободить Мариуполь
Отряд из 25 морпехов отвлек на себя силы противника в период ожесточенных боев за Мариуполь, что впоследствии помогло российской армии зайти в город с другого... РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
мариуполь
ростовская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
мариуполь
ростовская область
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
мариуполь, ростовская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Ростовская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский военный рассказал, как 25 морпехов помогли освободить Мариуполь

РИА Новости: 25 морпехов отвлекли на себя силы ВСУ во время боев за Мариуполь

Мариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Мариуполь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Отряд из 25 морпехов отвлек на себя силы противника в период ожесточенных боев за Мариуполь, что впоследствии помогло российской армии зайти в город с другого фланга и освободить его, рассказал РИА Новости старший инструктор военного комиссариата Ростовской области Александр Гончаренко, награжденный орденом Мужества.
Гончаренко начал службу в конце 2021 года. К началу спецоперации он уже был в составе 810-й гвардейской бригады морской пехоты. Первым боевым заданием было перехватить нацбат "Азов"* в окрестностях Бердянска и не дать ему дойти до Мариуполя.
"Мы десантировались и ждали боя, но азовцы узнали про наши позиции и развернулись", - рассказал собеседник агентства.
Спустя две недели пришел приказ двигаться в сторону Мариуполя.
"Уже на походе по нам сразу стали класть из минометов, мы двигались очень медленно, по лесопосадкам", - сказал Гончаренко.
В один из дней отделению ненадолго удалось зайти в город, но потом пришлось отойти на более выгодные позиции.
"В начале марта (2022 года - ред.) на пятый день штурма мы устали, продвигаться не получалось. Тогда нас собрали командиры и сказали, что мы можем остаться, но у них приказ идти дальше на штурм, и кто хочет, может пойти с офицерами", - рассказал боец.
Он сомневался, но решил, что "лучше рискнуть умереть, чем на всю жизнь остаться трусом".
"В наш отряд вошло 25 человек... И мы пошли по первому снегу в полыхающий город", - вспоминает Гончаренко.
Они встретили украинский дозорный отряд, а за ним и другие подразделения ВСУ.
"Противник не ожидал нас увидеть с этого фланга и перебрасывал туда дополнительные силы. В это время наша 8-я армия смогла зайти в город справа", - сказал Гончаренко, добавив, что они сработали как диверсионный отряд.
Спустя примерно два месяца Мариуполь был освобожден. Гончаренко узнал об этом от боевых товарищей, будучи в госпитале, куда попал с тяжелым ранением. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в зоне СВО, его наградили орденом Мужества.
"Считаю, что быть защитником - это не просто родиться мужчиной, а надо по-настоящему Родину защищать", - заключил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Специальная военная операция на Украине
 
 
