Российский военный рассказал, как 25 морпехов помогли освободить Мариуполь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Отряд из 25 морпехов отвлек на себя силы противника в период ожесточенных боев за Мариуполь, что впоследствии помогло российской армии зайти в город с другого фланга и освободить его, рассказал РИА Новости старший инструктор военного комиссариата Ростовской области Александр Гончаренко, награжденный орденом Мужества.

Гончаренко начал службу в конце 2021 года. К началу спецоперации он уже был в составе 810-й гвардейской бригады морской пехоты. Первым боевым заданием было перехватить нацбат "Азов"* в окрестностях Бердянска и не дать ему дойти до Мариуполя

"Мы десантировались и ждали боя, но азовцы узнали про наши позиции и развернулись", - рассказал собеседник агентства.

Спустя две недели пришел приказ двигаться в сторону Мариуполя.

"Уже на походе по нам сразу стали класть из минометов, мы двигались очень медленно, по лесопосадкам", - сказал Гончаренко.

В один из дней отделению ненадолго удалось зайти в город, но потом пришлось отойти на более выгодные позиции.

"В начале марта (2022 года - ред.) на пятый день штурма мы устали, продвигаться не получалось. Тогда нас собрали командиры и сказали, что мы можем остаться, но у них приказ идти дальше на штурм, и кто хочет, может пойти с офицерами", - рассказал боец.

Он сомневался, но решил, что "лучше рискнуть умереть, чем на всю жизнь остаться трусом".

"В наш отряд вошло 25 человек... И мы пошли по первому снегу в полыхающий город", - вспоминает Гончаренко.

Они встретили украинский дозорный отряд, а за ним и другие подразделения ВСУ

"Противник не ожидал нас увидеть с этого фланга и перебрасывал туда дополнительные силы. В это время наша 8-я армия смогла зайти в город справа", - сказал Гончаренко, добавив, что они сработали как диверсионный отряд.

Спустя примерно два месяца Мариуполь был освобожден. Гончаренко узнал об этом от боевых товарищей, будучи в госпитале, куда попал с тяжелым ранением. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в зоне СВО, его наградили орденом Мужества.

"Считаю, что быть защитником - это не просто родиться мужчиной, а надо по-настоящему Родину защищать", - заключил собеседник агентства.