Российских скалолазов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе
19:02 23.02.2026 (обновлено: 19:03 23.02.2026)
Российских скалолазов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе
скалолазание
федерация скалолазания россии (фср)
международный олимпийский комитет (мок)
2026
скалолазание, федерация скалолазания россии (фср), международный олимпийский комитет (мок)
Скалолазание, Федерация скалолазания России (ФСР), Международный олимпийский комитет (МОК)
© пресс-служба Федерации скалолазания РоссииРоссийский скалолаз Алексей Рубцов
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Исполком Международной федерации скалолазания (World Climbing) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.
Заседание исполкома прошло 10 и 11 февраля в итальянском Турине. Отмечается, что запрет на проведение соревнований в России и Белоруссии остается в силе. Президенты федераций обеих стран получили заявление о допуске.
World Climbing отстранила российских спортсменов от соревнований в марте 2022 года из-за событий на Украине.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. При этом взрослых спортсменов рекомендуется допускать до турниров в нейтральном статусе.
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Монсон назвал Игры в Италии без россиян пародией
Вчера, 15:40
 
СкалолазаниеФедерация скалолазания России (ФСР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
