Российских скалолазов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Исполком Международной федерации скалолазания (World Climbing) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Заседание исполкома прошло 10 и 11 февраля в итальянском Турине. Отмечается, что запрет на проведение соревнований в России и Белоруссии остается в силе. Президенты федераций обеих стран получили заявление о допуске.

World Climbing отстранила российских спортсменов от соревнований в марте 2022 года из-за событий на Украине.