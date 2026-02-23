Глава МИД Люксембурга смутил Сибигу, вопросом о "Дружбе", заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель смутил главу МИД Украины Андрея Сибигу, невольно уличив его во лжи о якобы непригодном состоянии нефтепровода "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Люксембургский коллега с благими намерениями, думая, что помогает украинцам, спросил главу украинского МИД, могут ли венгерские и словацкие эксперты приехать и выяснить, действительно ли трубопровод пригоден или нет для транспортировки нефти. Это привело в огромное замешательство украинскую сторону, стало ясно, что они не были готовы к этому вопросу и к тому, что он будет задан", - сказал венгерским журналистам Сийярто , трансляцию слов которого вел телеканал М1

По его словам, вместо того, чтобы сказать, что, конечно же, венгерские и словацкие эксперты могут приехать в любое время - что он, как считает Сийярто, сказал бы, "если бы они говорили правду" о состоянии трубопровода, Сибига начал "невнятно бормотать в замешательстве и наконец пробормотал, что он изучит этот вопрос, а затем обсудит с кем-нибудь, возможно ли это, и если да, то когда и как".

"Таким образом, это полная неразбериха, бедный люксембургский коллега, который думал, что сможет с размахом нанести удар по нам и словакам, практически разоблачил украинцев в том, что они лгут о состоянии нефтепровода "Дружба", утверждая, что трубопровод поврежден или физически непригоден для транспортировки нефти", - отметил Сийярто.

Министр сообщил, что венгерская нефтегазовая компания MOL получила от оператора нефтепровода точные сведения, что он полностью исправен и его можно перезапустить, для этого нет никаких физических, технических, инженерных препятствий.

"Украинцы лгут. Я ясно сказал об этом на встрече. Это всем неприятно, потому что о таком не принято говорить. Украинцы лгут, когда утверждают, что трубопровод поврежден, они лгут, когда утверждают, что не могут возобновить транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" по техническим, физическим и инженерным причинам. Это большая, большая ложь", - сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в воскресенье объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по "Дружбе" в Венгрию Словакию . Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине , чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.