Сийярто назвал остановку "Дружбы" посягательством на суверенитет Венгрии

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Венгрия расценивает остановку Украиной транзита российской нефти по "Дружбе" как посягательство на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран-участниц Евросоюза.