Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал остановку "Дружбы" посягательством на суверенитет Венгрии - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 23.02.2026 (обновлено: 17:17 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/siyyarto-2076237598.html
Сийярто назвал остановку "Дружбы" посягательством на суверенитет Венгрии
Сийярто назвал остановку "Дружбы" посягательством на суверенитет Венгрии - РИА Новости, 23.02.2026
Сийярто назвал остановку "Дружбы" посягательством на суверенитет Венгрии
Венгрия расценивает остановку Украиной транзита российской нефти по "Дружбе" как посягательство на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:13:00+03:00
2026-02-23T17:17:00+03:00
в мире
венгрия
петер сийярто
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_55fac889f179562cc7d72d63dad65b8e.jpg
https://ria.ru/20260223/siyyarto-2076235417.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0ac9e0bed34def2976344361c9dee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, петер сийярто, украина
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Украина
Сийярто назвал остановку "Дружбы" посягательством на суверенитет Венгрии

Сийярто: Украина посягнула на суверенитет Венгрии, остановив транзит нефти из РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Венгрия расценивает остановку Украиной транзита российской нефти по "Дружбе" как посягательство на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран-участниц Евросоюза.
"В настоящее время украинцы посягают на наш суверенитет, поскольку угроза энергоснабжению страны (из-за остановки Украиной прокачки российской нефти по "Дружбе" - ред.), безусловно, может быть классифицирована как посягательство на суверенитет", - сказал венгерским журналистам Сийярто, трансляцию слов которого вел телеканал М1.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы"
Вчера, 16:54
 
В миреВенгрияПетер СийяртоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала