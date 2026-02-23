https://ria.ru/20260223/siyyarto-2076237598.html
Сийярто назвал остановку "Дружбы" посягательством на суверенитет Венгрии
Венгрия расценивает остановку Украиной транзита российской нефти по "Дружбе" как посягательство на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и РИА Новости, 23.02.2026
