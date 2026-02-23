Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе

Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы"

БУДАПЕШТ, 23 фев — РИА Новости. Прекращение поставок российской нефти по "Дружбе" стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Выяснился шокирующий факт, что Украина действительно сговаривается с Брюсселем, действительно сговаривается с Европейской комиссией во главе с фон дер Ляйен в плане блокирования поставок нефти. Это было окончательно раскрыто и доказано сегодня", — сказал он по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС

Министр подчеркнул, что Венгрия расценивает остановку транзита как посягательство на свой суверенитет.

"Угроза энергоснабжению страны, безусловно, может быть классифицирована как посягательство на суверенитет", — заключил он.

В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба" , которые ожидались в субботу, на вторник.

Венгрия лишилась поставок 27 января вместе со Словакией . Власти последней в середине февраля объявили кризисную ситуацию. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".

Сийярто заявил, что Киев перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.