Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы" - РИА Новости, 23.02.2026
16:54 23.02.2026 (обновлено: 19:09 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/siyyarto-2076235417.html
Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы"
Прекращение поставок российской нефти по "Дружбе" стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. РИА Новости, 23.02.2026
в мире, евросоюз, петер сийярто, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, мид венгрии, украина, энергетика, словакия, экономика, нефтепровод "дружба", нефть
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе
БУДАПЕШТ, 23 фев — РИА Новости. Прекращение поставок российской нефти по "Дружбе" стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
"Выяснился шокирующий факт, что Украина действительно сговаривается с Брюсселем, действительно сговаривается с Европейской комиссией во главе с фон дер Ляйен в плане блокирования поставок нефти. Это было окончательно раскрыто и доказано сегодня", — сказал он по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
ЕК утверждает, что Украина ремонтирует нефтепровод "Дружба"
Вчера, 16:04
Министр подчеркнул, что Венгрия расценивает остановку транзита как посягательство на свой суверенитет.
"Угроза энергоснабжению страны, безусловно, может быть классифицирована как посягательство на суверенитет", — заключил он.
В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", которые ожидались в субботу, на вторник.
Венгрия лишилась поставок 27 января вместе со Словакией. Власти последней в середине февраля объявили кризисную ситуацию. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Орбан рассказал, что вынудило его пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву
Вчера, 15:49
Сийярто заявил, что Киев перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На этой неделе и Будапешт, и Братислава объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы". Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также намерен потребовать прекращения аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Вы в этом мире живете?" Сийярто поставил на место проукраинского репортера
Вчера, 14:16
 
