Украина требует от ЕС еще 155 миллиардов евро на армию, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Украина требует от ЕС 155 миллиардов евро только на содержание армии в 2026 году, кредита в 90 миллиардов евро ей недостаточно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.