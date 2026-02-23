Рейтинг@Mail.ru
Украина требует от ЕС еще 155 миллиардов евро на армию, заявил Сийярто
16:51 23.02.2026
Украина требует от ЕС еще 155 миллиардов евро на армию, заявил Сийярто
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
евросоюз
украина
венгрия
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Украина требует от ЕС 155 миллиардов евро только на содержание армии в 2026 году, кредита в 90 миллиардов евро ей недостаточно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
"Коллеги ясно дали понять, что ранее согласованных, а теперь заблокированных Венгрией 90 миллиардов евро недостаточно для удовлетворения финансовых потребностей Украины, и в ближайшем будущем необходимо принять решение о направлении ещё большего количества ресурсов, ещё большего количества денег на Украину. Это также подтвердил министр иностранных дел Украины, который сказал, что в этом году им нужно 155 миллиардов евро только на содержание армии", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять новый пакет санкций против России
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
 
 
