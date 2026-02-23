В Сирии боевики напали на блокпост сил безопасности

БЕЙРУТ, 23 фев - РИА Новости. Блокпост сил безопасности Сирии в провинции Ракка подвергся нападению группы боевиков, среди силовиков есть убитые и раненые, сообщает сирийский телеканал Блокпост сил безопасности Сирии в провинции Ракка подвергся нападению группы боевиков, среди силовиков есть убитые и раненые, сообщает сирийский телеканал Syria TV

"В результате вооруженного нападения неизвестных на блокпост ас-Сабахия к западу от Ракки есть погибшие и раненые среди сотрудников сил внутренней безопасности",- передает телеканал.

В репортаже отмечается, что силы внутренней безопасности ликвидировали одного из нападавших после того, как он был окружен в здании неподалеку от блокпоста.