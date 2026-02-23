Рейтинг@Mail.ru
20:08 23.02.2026
В Сирии боевики напали на блокпост сил безопасности
В Сирии боевики напали на блокпост сил безопасности
Блокпост сил безопасности Сирии в провинции Ракка подвергся нападению группы боевиков, среди силовиков есть убитые и раненые, сообщает сирийский телеканал Syria РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T20:08:00+03:00
2026-02-23T20:26:00+03:00
В Сирии боевики напали на блокпост сил безопасности

В Ракке боевики напали на блокпост сил безопасности Сирии, есть погибшие

Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
© AP Photo / Omar Albam
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 фев - РИА Новости. Блокпост сил безопасности Сирии в провинции Ракка подвергся нападению группы боевиков, среди силовиков есть убитые и раненые, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"В результате вооруженного нападения неизвестных на блокпост ас-Сабахия к западу от Ракки есть погибшие и раненые среди сотрудников сил внутренней безопасности",- передает телеканал.
В репортаже отмечается, что силы внутренней безопасности ликвидировали одного из нападавших после того, как он был окружен в здании неподалеку от блокпоста.
Перестрелка продолжалась около получаса. Это уже второе нападение на тот же блокпост за последние 24 часа.
