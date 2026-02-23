Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске включили сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 23.02.2026
В Новороссийске включили сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА
В Новороссийске включили сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА
Сирены системы оповещения включили в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на мэра Андрея... РИА Новости, 23.02.2026
2026
В Новороссийске включили сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА

Сирены оповещения включили в Новороссийске из-за угрозы атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 23 фев - РИА Новости. Сирены системы оповещения включили в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на мэра Андрея Кравченко.
В понедельник в Краснодарском крае дважды объявляли авиационную опасность.
Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников", - говорится в сообщении оперштаба.
