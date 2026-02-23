https://ria.ru/20260223/sikorskiy-2076268385.html
Сикорский назвал креативным требование Зеленского принять Украину в ЕС
Сикорский назвал креативным требование Зеленского принять Украину в ЕС - РИА Новости, 23.02.2026
Сикорский назвал креативным требование Зеленского принять Украину в ЕС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал "креативными мыслями" требование Владимира Зеленского принять Украину в Европейский союз в 2027 году. РИА Новости, 23.02.2026
Сикорский назвал креативными мыслями требование Зеленского принять Украину в ЕС