20:53 23.02.2026
Сикорский назвал креативным требование Зеленского принять Украину в ЕС
в мире, украина, польша, радослав сикорский, владимир зеленский, кайя каллас, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Владимир Зеленский, Кайя Каллас, Евросоюз
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал "креативными мыслями" требование Владимира Зеленского принять Украину в Европейский союз в 2027 году.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
В Польше пообещали помочь Киеву во вступлении в ЕС
В Польше пообещали помочь Киеву во вступлении в ЕС
Вчера, 16:31
"Я всегда ценю креативные мысли. Само членство Украины будет большим вызовом как для Украины, так и для Европейского союза, ибо это большая страна, а не очень богатая", - сказал Сикорский журналистам.
При этом он напомнил, что Украина еще полностью не выполнила требования, необходимые для членства в ЕС.
"Так что креативные мысли – это одно, а политические решения – это другое", - заключил глава польской дипломатии.
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, заявил спикер сейма
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, заявил спикер сейма
Вчера, 12:25
 
В миреУкраинаПольшаРадослав СикорскийВладимир ЗеленскийКайя КалласЕвросоюз
 
 
