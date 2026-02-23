Швейцария остается в распоряжении сторон для переговоров, заявили в МИД

ЖЕНЕВА, 23 фев - РИА Новости. Швейцария, и Женева в частности, остаются в распоряжении США, РФ и Украины, если они примут решение продолжить переговоры по украинскому урегулированию на этой площадке, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Николя Бидо.