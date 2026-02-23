Рейтинг@Mail.ru
Швейцария остается в распоряжении сторон для переговоров, заявили в МИД - РИА Новости, 23.02.2026
17:52 23.02.2026 (обновлено: 17:53 23.02.2026)
Швейцария остается в распоряжении сторон для переговоров, заявили в МИД
Швейцария остается в распоряжении сторон для переговоров, заявили в МИД - РИА Новости, 23.02.2026
Швейцария остается в распоряжении сторон для переговоров, заявили в МИД
Швейцария, и Женева в частности, остаются в распоряжении США, РФ и Украины, если они примут решение продолжить переговоры по украинскому урегулированию на этой... РИА Новости, 23.02.2026
в мире, женева (город), россия, сша, владимир мединский, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Россия, США, Владимир Мединский, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Швейцария остается в распоряжении сторон для переговоров, заявили в МИД

Бидо: Швейцария остается в распоряжении США, России и Украины для переговоров

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 фев - РИА Новости. Швейцария, и Женева в частности, остаются в распоряжении США, РФ и Украины, если они примут решение продолжить переговоры по украинскому урегулированию на этой площадке, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Николя Бидо.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня контактов он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
"После недавних переговоров в Женеве федеральное министерство иностранных дел находится в тесном контакте с властями США, России и Украины. Швейцария, и Женева в частности, остаются в распоряжении трех сторон, если они совместно примут решение продолжить переговоры здесь", - сообщил агентству Бидо.
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Швейцария не может считаться "честным брокером", заявил российский посол
20 февраля, 15:08
 
В миреЖенева (город)РоссияСШАВладимир МединскийПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
