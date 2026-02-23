Белоруссия выступила за новые договоренности по контролю над вооружениями

МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Минск выступает за выработку новых многосторонних договоренностей в сфере контроля над вооружениями, а предпринимаемые им меры в сфере нацбезопасности носят ответный и оборонительный характер, заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета.

Как сообщило постоянное представительство Белоруссии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве , данное заявление заместитель министра иностранных дел сделал в рамках участия в мероприятиях высокого уровня на площадке Отделения ООН в Женеве, где выступил на Сегменте высокого уровня Конференции ООН по разоружению.

"Заместитель министра заявил, что в условиях глубокого кризиса архитектуры международной безопасности, разрушения механизмов контроля над вооружениями, роста военно-политической напряженности и беспрецедентного скачка военных расходов Беларусь остается приверженной принципу равной и неделимой безопасности, выступает за восстановление ответственного диалога и выработку новых многосторонних договоренностей в сфере контроля над вооружениями", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.

Подчеркивается, что "Беларусь не заинтересована в эскалации и гонке вооружений и последовательно выступает за снижение военно-политической напряженности в регионе и поиск коллективных решений".

По данным представительства, Секрета подчеркнул, что "все меры белорусского государства, предпринимаемые в ответ на нарастающие вызовы национальной безопасности, носят вынужденный и исключительно оборонительный характер и осуществляются в строгом соответствии с международным правом, включая обязательства по нераспространению ядерного оружия".