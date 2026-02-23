Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Словакии считает, что 20-й пакет санкций против России не примут - РИА Новости, 23.02.2026
20:42 23.02.2026
Глава МИД Словакии считает, что 20-й пакет санкций против России не примут
Глава МИД Словакии считает, что 20-й пакет санкций против России не примут

© MICHAL CIZEKМинистр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© MICHAL CIZEK
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар полагает, что во вторник 20-й пакет санкций против России принят не будет, новые санкции могут негативно отразиться на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Я лично думаю, что этот пакет не будет принят так, как предполагалось, то есть завтра", - сказал Бланар по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе в понедельник.
Он сообщил, что Словакия выразила мнение, что в условиях текущих переговоров о мире на Украине принятие новых санкций могло бы негативно повлиять на этот процесс.
Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейская комиссия работает со Словакией и Венгрией над поиском решения по разблокированию 20-го пакета санкций против России.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву
Вчера, 17:06
 
