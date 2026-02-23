Глава МИД Словакии считает, что 20-й пакет санкций против России не примут

БРАТИСЛАВА, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар полагает, что во вторник 20-й пакет санкций против России принят не будет, новые санкции могут негативно отразиться на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.