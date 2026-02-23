Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен и Кошта рискуют приехать в Киев "с пустыми руками", пишут СМИ
23.02.2026
14:30 23.02.2026
Фон дер Ляйен и Кошта рискуют приехать в Киев "с пустыми руками", пишут СМИ
в мире
киев
украина
венгрия
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
петер сийярто
еврокомиссия
киев
украина
венгрия
в мире, киев, украина, венгрия, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, петер сийярто, еврокомиссия, евросовет, politico
В мире, Киев, Украина, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросовет, Politico
Фон дер Ляйен и Кошта рискуют приехать в Киев "с пустыми руками", пишут СМИ

Politico: фон дер Ляйен и Кошта рискуют приехать в Киев "с пустыми руками"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта надеялись поехать в Киев "с подарками" в виде новостей о принятии 20-го пакета антироссийских санкций и обещанием нового кредита для Украины на 90 миллиардов евро, но теперь рискуют посетить украинскую столицу "с пустыми руками", сообщает европейское издание газеты Politico.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине и 20 февраля заблокировала предоставление киевскому режиму от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто 22 февраля объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий Киева, который не возобновляет прокачку нефти из РФ по "Дружбе" в Венгрию и Словакию.
"Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта направляются в Киев... Они надеялись приехать с подарками - 20-м пакетом санкций против России, а также обещанием финансовой помощи от ЕС в виде кредита на 90 миллиардов евро, - но теперь пара может приехать в украинскую столицу с пустыми руками", - говорится в сообщении издания.
В миреКиевУкраинаВенгрияУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаПетер СийяртоЕврокомиссияЕвросоветPolitico
 
 
