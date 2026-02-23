Фон дер Ляйен и Кошта рискуют приехать в Киев "с пустыми руками", пишут СМИ

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта надеялись поехать в Киев "с подарками" в виде новостей о принятии 20-го пакета антироссийских санкций и обещанием нового кредита для Украины на 90 миллиардов евро, но теперь рискуют посетить украинскую столицу "с пустыми руками", сообщает европейское издание газеты Politico.