Фон дер Ляйен и Кошта рискуют приехать в Киев "с пустыми руками", пишут СМИ

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта надеялись поехать в Киев "с подарками" в виде новостей о принятии 20-го пакета антироссийских санкций и обещанием нового кредита для Украины на 90 миллиардов евро, но теперь рискуют посетить украинскую столицу "с пустыми руками", сообщает европейское издание газеты Politico.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине и 20 февраля заблокировала предоставление киевскому режиму от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто 22 февраля объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий Киева, который не возобновляет прокачку нефти из РФ по "Дружбе" в Венгрию и Словакию.
"Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта направляются в Киев... Они надеялись приехать с подарками - 20-м пакетом санкций против России, а также обещанием финансовой помощи от ЕС в виде кредита на 90 миллиардов евро, - но теперь пара может приехать в украинскую столицу с пустыми руками", - говорится в сообщении издания.