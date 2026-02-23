Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали возможную причину задержек с одобрением санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/sanktsii-2076215067.html
СМИ узнали возможную причину задержек с одобрением санкций ЕС против России
СМИ узнали возможную причину задержек с одобрением санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.02.2026
СМИ узнали возможную причину задержек с одобрением санкций ЕС против России
Возражения Греции и Мальты относительно предложения ввести полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:03:00+03:00
2026-02-23T14:03:00+03:00
в мире
россия
греция
мальта
еврокомиссия
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_435:88:3243:1668_1920x0_80_0_0_dc151b7bca0df312f8fb84ac93df3c71.jpg
https://ria.ru/20260222/evropa-2076101061.html
https://ria.ru/20260209/germanija-2073104928.html
россия
греция
мальта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_509:0:2733:1668_1920x0_80_0_0_03a852efdad1af7749ffa256af2eee64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, греция, мальта, еврокомиссия, санкции в отношении россии, реакция на санкции
В мире, Россия, Греция, Мальта, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
СМИ узнали возможную причину задержек с одобрением санкций ЕС против России

Politico: возражения Греции и Мальты могут задержать одобрение санкций против РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Возражения Греции и Мальты относительно предложения ввести полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка могут быть причиной задержек с одобрением нового пакета санкций против РФ, пишет газета Politico.
В конце прошлой недели пакет санкций не смогли согласовать на техническом уровне постоянные представители стран-членов союза, несмотря на то что в пятницу дискуссии продолжались весь день до позднего вечера. Как сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник, в основном текст санкций был согласован и "стабилен", однако оставались разногласия, и постпреды планировали провести дополнительное заседание в выходные. Однако объявлений о таком заседании не последовало, вероятно, это связано с категорической позицией Венгрии.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Обернулась расплатой". СМИ раскрыли, что произошло в ЕС из-за России
22 февраля, 17:14
"На брифингах перед сегодняшним заседанием Совета по иностранным делам дипломаты указали на возражения Греции и Мальты, которые имеют значительные судоходные секторы, как на потенциальную причину задержки в достижении соглашений", - говорится в материале издания.
Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидается, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка, ограничения в банковской сфере и криптовалютах, новые импортно-экспортные ограничения, персональные санкции.
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Санкции ЕС обернулись ростом банкротств компаний в Германии
9 февраля, 07:27
 
В миреРоссияГрецияМальтаЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала