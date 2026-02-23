СМИ узнали возможную причину задержек с одобрением санкций ЕС против России

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Возражения Греции и Мальты относительно предложения ввести полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка могут быть причиной задержек с одобрением нового пакета санкций против РФ, пишет газета Politico.