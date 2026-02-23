Рейтинг@Mail.ru
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять новый пакет санкций против России - РИА Новости, 23.02.2026
12:47 23.02.2026
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять новый пакет санкций против России
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять новый пакет санкций против России
Венгрия не позволит Евросоюзу принять новый пакет антироссийских санкций, пока Киев не восстановит транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр... РИА Новости, 23.02.2026
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять новый пакет санкций против России

Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять санкции без возобновления транзита нефти

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Венгрия не позволит Евросоюзу принять новый пакет антироссийских санкций, пока Киев не восстановит транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Как сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*, "у брюссельских военных фанатиков нет лучшего варианта, чем принять очередной пакет санкций". "Их не интересует, если это погубит европейскую экономику. Это как нарисованный схематичный человечек, пытающийся показать свои бицепсы. Смешно и грустно, что мы до этого дошли. Конечно, мы этот пакет санкций мы тоже не позволим принять, пока не возобновятся поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию", - сказал Сийярто.
Баннер с надписью Брюссельские санкции нас уничтожают в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Венгрия решила заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС
22 февраля, 13:14
Министр напомнил, что Будапешт также заблокировал кредит ЕС в 90 миллиардов евро для Украина, пока та ставит под угрозу венгерское нефтеснабжение.
"Так что сегодня будет большая битва. Все хотят нашей крови, но мы вступим в эту борьбу, потому что никому нельзя шутить с Венгрией и ставить под угрозу нашу энергобезопасность", - подчеркнул он.
Сийярто в воскресенье объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию. Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.
Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД стран Евросоюза общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Каллас: прогресс по 20-му пакету санкций ЕС против России маловероятен
