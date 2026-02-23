Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять новый пакет санкций против России

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Венгрия не позволит Евросоюзу принять новый пакет антироссийских санкций, пока Киев не восстановит транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.