Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять новый пакет санкций против России

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Венгрия не позволит Евросоюзу принять новый пакет антироссийских санкций, пока Киев не восстановит транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Как сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*, "у брюссельских военных фанатиков нет лучшего варианта, чем принять очередной пакет санкций". "Их не интересует, если это погубит европейскую экономику. Это как нарисованный схематичный человечек, пытающийся показать свои бицепсы. Смешно и грустно, что мы до этого дошли. Конечно, мы этот пакет санкций мы тоже не позволим принять, пока не возобновятся поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию", - сказал Сийярто.
"Так что сегодня будет большая битва. Все хотят нашей крови, но мы вступим в эту борьбу, потому что никому нельзя шутить с Венгрией и ставить под угрозу нашу энергобезопасность", - подчеркнул он.
Сийярто в воскресенье объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию. Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.
Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
