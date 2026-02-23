Рейтинг@Mail.ru
Над Ормузским проливом вблизи Ирана заметили американский самолет-разведчик - РИА Новости, 23.02.2026
18:19 23.02.2026
Над Ормузским проливом вблизи Ирана заметили американский самолет-разведчик
Над Ормузским проливом вблизи Ирана заметили американский самолет-разведчик
Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon снова замечен над Ормузским проливом у границ Ирана на фоне растущей напряженности между... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
сша
иран
ормузский пролив
в мире, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Дональд Трамп
Над Ормузским проливом вблизи Ирана заметили американский самолет-разведчик

Американский самолет-разведчик вновь замечен вблизи Ирана над Ормузским проливом

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon снова замечен над Ормузским проливом у границ Ирана на фоне растущей напряженности между странами, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Самолет-разведчик, регулярно совершающий полеты у границ Ирана, вылетел с территории Бахрейна в 14:18 UTC (17:18 мск) и уже около четырех часов совершает круговой полет над Ормузским проливом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Трамп рассматривает возможность крупномасштабного удара по Ирану, пишет NYT
Вчера, 15:35
Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.
В пятницу президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил ранее, что Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Переговоры США с Ираном пройдут в четверг, сообщили СМИ
22 февраля, 19:53
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Обсуждения
