https://ria.ru/20260223/samolet-2076247874.html
Над Ормузским проливом вблизи Ирана заметили американский самолет-разведчик
Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon снова замечен над Ормузским проливом у границ Ирана на фоне растущей напряженности между... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T18:19:00+03:00
в мире
2026
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon снова замечен над Ормузским проливом у границ Ирана на фоне растущей напряженности между странами, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Самолет-разведчик, регулярно совершающий полеты у границ Ирана
, вылетел с территории Бахрейна
в 14:18 UTC (17:18 мск) и уже около четырех часов совершает круговой полет над Ормузским проливом
.
Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп
рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.
В пятницу президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил ранее, что Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии.