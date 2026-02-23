Над Ормузским проливом вблизи Ирана заметили американский самолет-разведчик

ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon снова замечен над Ормузским проливом у границ Ирана на фоне растущей напряженности между странами, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Самолет-разведчик, регулярно совершающий полеты у границ Ирана , вылетел с территории Бахрейна в 14:18 UTC (17:18 мск) и уже около четырех часов совершает круговой полет над Ормузским проливом

Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.

В пятницу президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.