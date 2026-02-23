Рейтинг@Mail.ru
"Здесь ждут большой бизнес": русские тройки снова гремят
13:10 23.02.2026
"Здесь ждут большой бизнес": русские тройки снова гремят
"Здесь ждут большой бизнес": русские тройки снова гремят
Иностранцы сравнивают их с «Формулой-1», восхищаются уже 200 лет, но разгадать секрет и повторить не могут. Корреспондент РИА Новости съездил на соревнования в... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T13:10:00+03:00
2026-02-23T13:32:00+03:00
2026
Праздник "Русской тройки" в Вологодской области
Праздник Русской тройки в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Борис Ходоровский
Иностранцы сравнивают их с «Формулой-1», восхищаются уже 200 лет, но разгадать секрет и повторить не могут. Корреспондент РИА Новости съездил на соревнования в Ленинградскую область и увидел, как возрождаются легендарные русские тройки.

«Впереди самое главное»

У русской тройки нет аналогов в мире. Ее главная особенность — разноаллюрная упряжка. Коренник (так называют центральную и самую сильную лошадь) идет быстрой, размашистой рысью. Он задает темп и направление. По бокам скачущие галопом пристяжные — легкие и шустрые, помогающие кореннику тащить экипаж и маневрировать им. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции способны поддерживать высокую скорость.
Работники колхоза "Урожай" Чистопольского района Татарской АССР во время катания на тройках
Работники колхоза Урожай Чистопольского района Татарской АССР во время катания на тройках - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Работники колхоза "Урожай" Чистопольского района Татарской АССР во время катания на тройках
За это их очень полюбили царские ямщики в середине 18-го века, когда тройками стали запрягать почтовые упряжки для поездок по всей Российской империи. Пораженные иностранцы до сих пор представить не могут, как такое возможно.
А наши люди пошли дальше и стали устраивать соревнования — по фигурной и резвой езде. C 2000 года — на регулярной основе. Четыре года назад возобновили состязания призовых троек. Там выступают запряжки из Архангельской, Вологодской, Костромской, Владимирской областей. Сейчас экипажи, которые принимают участие в соревнованиях, есть в девяти европейских регионах и шести сибирских. Но все круто изменится уже в этом году.
В январе русские тройки признали национальным видом спорта. По словам директора «Содружества мастеров русской тройки» Алексея Плотникова, впереди самое главное — создание общероссийской федерации и формирование региональных центров. Тогда русские тройки получат реальную возможность для возрождения национальной школы: воспитания новых наездников, тренеров, экипажей и проведения соревнований по всей стране.
«Цель — уже в 2027 году провести чемпионат России, — заявил РИА Новости Плотников. — Возможно, возьмем на вооружение хоккейную систему с разделением на Западную и Восточную конференции и проведением суперфинала с участием сильнейших экипажей страны. Идеальным местом видятся Казань или Пермь».
Cкачки на приз президента РФ на Казанском ипподроме
Cкачки на приз президента РФ на Казанском ипподроме - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Cкачки на приз президента РФ на Казанском ипподроме

Кто самый резвый

Пока же энтузиасты русских троек проводят соревнования в регионах. «Тройка Фест» в Ленинградской области стал самым заметным событием начала года. Участвовали восемь экипажей из пяти регионов — Костромской, Владимирской, Вологодской, Архангельской областей, а также Москвы. Пять из них разыграли Большой кубок, а три — Малый.
В «Резвых гонках» первое и второе места забрали тройки из Вологды. Победителями стали наездник Валерий Смирнов и коренник Негасимый. Серебро — тоже у Смирнова, управлявшего второй тройкой, и коренником Лоцманом. Бронза уехала в Москву к Андрею Корчагину и Зефиру: представляющий «Сандуновские бани» экипаж красиво обеспечил себе призовое место на финальном повороте.
Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин с орловским рысаком Зефиром на конной прогулке в окрестностях деревни Шаблыкино во Владимирской области
Президент АНО Содружество мастеров и любителей русской тройки Андрей Корчагин с орловским рысаком Зефиром на конной прогулке в окрестностях деревни Шаблыкино во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин с орловским рысаком Зефиром на конной прогулке в окрестностях деревни Шаблыкино во Владимирской области
«Руководитель «Сандуновских бань» Сергей Меркулов один из тех энтузиастов, которые продвигают русские тройки в России, — сказал РИА Новости Спорт Алексей Плотников. — Рекламная составляющая для него не имеет значения. Просто русские тройки прочно вошли в его жизнь. Меркулов стал организатором проходившего в эти дни фестиваля в Алтайском крае с участием троек из Сибирского федерального округа. На таких людях и держится наш вид спорта».
Содержание и подготовка троек к соревнованиям — дело весьма затратное. Это не просто три удачно подобранные лошади, а сложнейший организм, для обслуживания которого нужен штат ветеринаров и конюхов. Общие затраты на подготовку тройки чемпионского уровня могут достигать миллиона рублей в месяц. Как отметил Алексей Плотников, проделанные шаги по развитию русской тройки как спорта позволяют надеяться на то, что многие российские предприниматели и бизнесмены «почтут за честь быть причастными к возрождению национальной традиции».
«В 19-м веке была настоящая мода на русские тройки, — подчеркнул Алексей Плотников. — Сегодня мы чтим графа Орлова, дух которого присутствует на всех современных соревнованиях. Вот и на «Тройка Фест» ведущий выступал в его образе. Уверен, что уже через несколько лет в России будет существовать сеть школ по подготовке лошадей и наездников для подготовки русских троек и насыщенный календарь соревнований».
