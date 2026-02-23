"Здесь ждут большой бизнес": русские тройки снова гремят

Иностранцы сравнивают их с «Формулой-1», восхищаются уже 200 лет, но разгадать секрет и повторить не могут. Корреспондент РИА Новости съездил на соревнования в Ленинградскую область и увидел, как возрождаются легендарные русские тройки.
«Впереди самое главное»
У русской тройки нет аналогов в мире. Ее главная особенность — разноаллюрная упряжка. Коренник (так называют центральную и самую сильную лошадь) идет быстрой, размашистой рысью. Он задает темп и направление. По бокам скачущие галопом пристяжные — легкие и шустрые, помогающие кореннику тащить экипаж и маневрировать им. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции способны поддерживать высокую скорость.
© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкРаботники колхоза "Урожай" Чистопольского района Татарской АССР во время катания на тройках
Работники колхоза "Урожай" Чистопольского района Татарской АССР во время катания на тройках
За это их очень полюбили царские ямщики в середине 18-го века, когда тройками стали запрягать почтовые упряжки для поездок по всей Российской империи. Пораженные иностранцы до сих пор представить не могут, как такое возможно.
А наши люди пошли дальше и стали устраивать соревнования — по фигурной и резвой езде. C 2000 года — на регулярной основе. Четыре года назад возобновили состязания призовых троек. Там выступают запряжки из Архангельской, Вологодской, Костромской, Владимирской областей. Сейчас экипажи, которые принимают участие в соревнованиях, есть в девяти европейских регионах и шести сибирских. Но все круто изменится уже в этом году.
В январе русские тройки признали национальным видом спорта. По словам директора «Содружества мастеров русской тройки» Алексея Плотникова, впереди самое главное — создание общероссийской федерации и формирование региональных центров. Тогда русские тройки получат реальную возможность для возрождения национальной школы: воспитания новых наездников, тренеров, экипажей и проведения соревнований по всей стране.
«
«Цель — уже в 2027 году провести чемпионат России, — заявил РИА Новости Плотников. — Возможно, возьмем на вооружение хоккейную систему с разделением на Западную и Восточную конференции и проведением суперфинала с участием сильнейших экипажей страны. Идеальным местом видятся Казань или Пермь».
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкCкачки на приз президента РФ на Казанском ипподроме
Cкачки на приз президента РФ на Казанском ипподроме
Кто самый резвый
Пока же энтузиасты русских троек проводят соревнования в регионах. «Тройка Фест» в Ленинградской области стал самым заметным событием начала года. Участвовали восемь экипажей из пяти регионов — Костромской, Владимирской, Вологодской, Архангельской областей, а также Москвы. Пять из них разыграли Большой кубок, а три — Малый.
В «Резвых гонках» первое и второе места забрали тройки из Вологды. Победителями стали наездник Валерий Смирнов и коренник Негасимый. Серебро — тоже у Смирнова, управлявшего второй тройкой, и коренником Лоцманом. Бронза уехала в Москву к Андрею Корчагину и Зефиру: представляющий «Сандуновские бани» экипаж красиво обеспечил себе призовое место на финальном повороте.
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин с орловским рысаком Зефиром на конной прогулке в окрестностях деревни Шаблыкино во Владимирской области
Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин с орловским рысаком Зефиром на конной прогулке в окрестностях деревни Шаблыкино во Владимирской области
«
«Руководитель «Сандуновских бань» Сергей Меркулов один из тех энтузиастов, которые продвигают русские тройки в России, — сказал РИА Новости Спорт Алексей Плотников. — Рекламная составляющая для него не имеет значения. Просто русские тройки прочно вошли в его жизнь. Меркулов стал организатором проходившего в эти дни фестиваля в Алтайском крае с участием троек из Сибирского федерального округа. На таких людях и держится наш вид спорта».
Содержание и подготовка троек к соревнованиям — дело весьма затратное. Это не просто три удачно подобранные лошади, а сложнейший организм, для обслуживания которого нужен штат ветеринаров и конюхов. Общие затраты на подготовку тройки чемпионского уровня могут достигать миллиона рублей в месяц. Как отметил Алексей Плотников, проделанные шаги по развитию русской тройки как спорта позволяют надеяться на то, что многие российские предприниматели и бизнесмены «почтут за честь быть причастными к возрождению национальной традиции».
«В 19-м веке была настоящая мода на русские тройки, — подчеркнул Алексей Плотников. — Сегодня мы чтим графа Орлова, дух которого присутствует на всех современных соревнованиях. Вот и на «Тройка Фест» ведущий выступал в его образе. Уверен, что уже через несколько лет в России будет существовать сеть школ по подготовке лошадей и наездников для подготовки русских троек и насыщенный календарь соревнований».
Национальный символ: как возрождается русская тройка
12 февраля, 10:00