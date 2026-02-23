Судьба русского Брюса Ли Андрея Ростоцкого

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Он любил рисковать, был отчаянно смелым и успешно находил выход из любой тяжелой ситуации. Андрей Ростоцкий сам выполнял сложнейшие трюки на съемочной площадке и прожил яркую, но, к сожалению, короткую жизнь.

Чем он запомнился поклонникам кино?

Рос в деревне

Андрей Ростоцкий родился 25 января 1957 года в Москве. Он с самого детства познал мир искусства: его отец Станислав Ростоцкий был одним из лучших советских кинорежиссеров, а мать — актриса Нина Меньшикова — звезда картин "Доживем до понедельника" и "Девчата".

Так как родители были сильно заняты на съемках, мальчика воспитывала по большей части бабушка.

"Большая часть моего детства прошла в рабочем поселке не существующего ныне села Богородское, в районе Преображенки. Бабушка жила в деревянном доме с печкой, с туалетом во дворе", — вспоминал позже Ростоцкий.

Прозвали Бешеным

Бабушке удалось воспитать парня, который всегда мог постоять за себя. Отличаясь небольшим ростом, он никому не позволял смеяться над собой.

Ему дали прозвище Бешеный: он выходил из себя при малейшем оскорблении и совершенно не боялся количества противников перед собой. Даже ребята постарше старались с ним не связываться.

Первое время Андрей и не думал о съемках в кино — он мечтал о дальних путешествиях к неизведанным берегам и хотел стать моряком. Но все изменилось, когда он попал на съемочную площадку.

"Мне было 14 лет, когда отец взял меня на съемки картины "А зори здесь тихие". Я покрутился на съемочной площадке, понаблюдал за происходящим и понял, что кино — это как раз то место, где я могу удовлетворить свои мечты о путешествиях", — рассказывал Ростоцкий.

Поразил опытных каскадеров

После школы парень поступил во ВГИК, из которого чуть не вылетел с первого курса. Вместо того чтобы сидеть на лекциях, "студент" пропадал на съемочных площадках. Ростоцкого спасло то, что за главную роль в фильме "Это мы не проходили", сыгранную в то время, он получил приз на вгиковском фестивале.

В том же году Ростоцкий снялся в фильме Бондарчука "Они сражались за Родину", где исполнил свой первый трюк, сделать который было непросто даже опытнейшим каскадерам.

Суть его заключалась в том, что Андрей ложился под наезжающий на окоп немецкий танк. При этом машина начинала вращаться на месте прямо над окопом, чтобы сровнять его с землей. До сих пор не нашлось никого, кто смог бы это повторить. Ведь при исполнении трюка над каскадером нависала реальная опасность.

Это было только начало подобных отчаянных и бесстрашных поступков, которых в его судьбе будет еще много.

Советский Брюс Ли

В дальнейшем актер проявил себя в кино и как мастер рукопашного боя.

© Warner Bros. Pictures Co. (1973) Кадр из фильма "Выход дракона" © Warner Bros. Pictures Co. (1973) Кадр из фильма "Выход дракона"

Речь идет о фильме "Непобедимый", который вышел в начале 1980-х. Тогда советские зрители фанатели по Брюсу Ли и Чаку Норрису, а вот в СССР подобные боевики не снимали. И вдруг появляется фильм с Ростоцким в главной роли, где тот сыграл мастера-борца. У героя картины был реальный прототип — создатель самбо Анатолий Харлампиев.

Актер был также прекрасным наездником. Во время службы в армии он снялся в фильме "Эскадрон гусар летучих", где исполнил роль поэта-гусара Дениса Давыдова. Роль и фильм были весьма успешны в советские годы.

Трагическая гибель

К сожалению, в 90-е популярный артист на время "выпадает из обоймы". Сниматься в "чернухе", заполонившей экраны, он не хотел.

В мае 2002 года Ростоцкий погиб при подготовке к съемкам нового фильма под названием "Моя граница", посвященного пограничникам.

Он вместе со съемочной группой прибыл в Краснодарский край, где запланировали съемки. Неподалеку от водопада Девичьи Слезы выбрали живописную скалу. Ростоцкий решил сам на нее взобраться, чтобы произвести разведку.

Как именно Андрей сорвался и упал с высоты 30 метров, никто не видел. Детали до сих пор остаются невыясненными. Следствие установило, что всему виной несчастный случай. Артисту было всего 45 лет.

Говорили, что с уходом Ростоцкого "страна потеряла своего последнего гусара".