Россиян предупредили об опасности для авто рассыпаемых на дорогах реагентов

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Рассыпаемые зимой на дорогах реагенты могут быть опасны для машин, особенно для сложной электроники, сообщил заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники ИПТИ РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

"Современные автомобили оснащены камерами, парктрониками, радарами и лидаром. Чаще всего от противогололедных реагентов и обычной дорожной соли страдают именно эти датчики и их проводка. Основу реагентов составляют хлориды натрия, кальция и магния, которые при растворении образуют агрессивный солевой раствор, резко ускоряющий коррозию металлов и электрических контактов", - рассказал Буряков в беседе с " Лентой.ру ".

По словам эксперта, одна из главных проблем оптических систем — концентрированный слой кристаллов соли, который остается при испарении воды, в результате чего линзы камер теряют прозрачность, падает контраст, увеличивается рассеяние света, усиливаются блики от фар и фонарей, особенно в темноте.

Буряков отметил, что с датчиками парковки и скрытыми радарами систем безопасности все не менее серьезно. Он уточнил, что оставшиеся после высыхания раствора солевые кристаллы гигроскопичны — они притягивают влагу из воздуха и образуют тонкую электропроводящую пленку, которая ускоряет коррозию дорожек печатных плат и контактов и способна вызывать микроскопические токи утечки и короткие замыкания.