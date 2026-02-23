Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об опасности для авто рассыпаемых на дорогах реагентов
10:49 23.02.2026
Россиян предупредили об опасности для авто рассыпаемых на дорогах реагентов
Россиян предупредили об опасности для авто рассыпаемых на дорогах реагентов - РИА Новости, 23.02.2026
Россиян предупредили об опасности для авто рассыпаемых на дорогах реагентов
Рассыпаемые зимой на дорогах реагенты могут быть опасны для машин, особенно для сложной электроники, сообщил заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T10:49:00+03:00
2026-02-23T10:55:00+03:00
Новости
общество, погода, россия
Общество, Погода, Россия
Россиян предупредили об опасности для авто рассыпаемых на дорогах реагентов

Буряков: рассыпаемые зимой на дорогах реагенты опасны для машин с электроникой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОбработка дороги противогололедным реагентом
Обработка дороги противогололедным реагентом - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Обработка дороги противогололедным реагентом. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Рассыпаемые зимой на дорогах реагенты могут быть опасны для машин, особенно для сложной электроники, сообщил заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники ИПТИ РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
"Современные автомобили оснащены камерами, парктрониками, радарами и лидаром. Чаще всего от противогололедных реагентов и обычной дорожной соли страдают именно эти датчики и их проводка. Основу реагентов составляют хлориды натрия, кальция и магния, которые при растворении образуют агрессивный солевой раствор, резко ускоряющий коррозию металлов и электрических контактов", - рассказал Буряков в беседе с "Лентой.ру".
Россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов
6 января, 12:20
Россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов
6 января, 12:20
По словам эксперта, одна из главных проблем оптических систем — концентрированный слой кристаллов соли, который остается при испарении воды, в результате чего линзы камер теряют прозрачность, падает контраст, увеличивается рассеяние света, усиливаются блики от фар и фонарей, особенно в темноте.
Буряков отметил, что с датчиками парковки и скрытыми радарами систем безопасности все не менее серьезно. Он уточнил, что оставшиеся после высыхания раствора солевые кристаллы гигроскопичны — они притягивают влагу из воздуха и образуют тонкую электропроводящую пленку, которая ускоряет коррозию дорожек печатных плат и контактов и способна вызывать микроскопические токи утечки и короткие замыкания.
Специалист порекомендовал не пренебрегать регулярной мойкой в зимний период, а также протирать линзы камер и защитные крышки радаров.
Безопасный подход: как работают современные противогололедные материалы
25 ноября 2025, 09:41
Безопасный подход: как работают современные противогололедные материалы
25 ноября 2025, 09:41
 
