В Саратовской области объявили ракетную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 23.02.2026
В Саратовской области объявили ракетную опасность
В Саратовской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Саратовской области, сообщает РСЧС. РИА Новости, 23.02.2026
В Саратовской области объявили ракетную опасность

МЧС: в Саратовской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор"
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Саратовской области, сообщает РСЧС.
"Экстренная информация! Объявлена ракетная опасность, на территории Саратовской области, 23.02.2026! Укройтесь в помещениях, которые расположены между несущими стенами и не имеют окон (ванная комната, коридор, кладовая), не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом", - указывается в сообщениях жителям региона от РСЧС в приложении МЧС России.
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, посоветовали немедленно направляться в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход или иное безопасное место.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
