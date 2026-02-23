Рейтинг@Mail.ru
00:17 23.02.2026
Народ верит в российских солдат и офицеров, заявил Путин
россия, владимир путин, безопасность, день защитника отечества
Россия, Владимир Путин, Безопасность, День защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал российских солдат и офицеров опорой государства и общества, подчеркнув, что народ России с ними и верит в них.
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал российских солдат и офицеров опорой государства и общества, подчеркнув, что народ России с ними и верит в них.
Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
"Наши солдаты и офицеры - настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества. Благодарю всех воинов России за доблестную службу. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. Народ России с вами и верит в вас", - подчеркнул Путин, поздравив военнослужащих с праздником.
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьДень защитника Отечества
 
 
