Народ верит в российских солдат и офицеров, заявил Путин
Народ верит в российских солдат и офицеров, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2026
Народ верит в российских солдат и офицеров, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин назвал российских солдат и офицеров опорой государства и общества, подчеркнув, что народ России с ними и верит в них.
2026-02-23T00:17:00+03:00
2026-02-23T00:17:00+03:00
2026-02-23T00:17:00+03:00
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал российских солдат и офицеров опорой государства и общества, подчеркнув, что народ России с ними и верит в них.
