Прокуратура начала проверку коммунальной аварии в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 23 фев - РИА Новости. Начата проверка ЧП на коммунальных сетях в Хабаровске, где без теплоснабжения остались четыре улицы, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Ранее министерство энергетики Хабаровского края сообщило, что в Хабаровске произошла авария на тепломагистрали ТМ-33. Отключения горячей воды и отопления затронули дома по улицам: Тихоокеанская, Трехгорная, Известковая, Бондаря.
"Для установления причин аварии, а также координации специальных служб прокуратура Краснофлотского района организовала проверку, в ходе которой даст оценку причин инцидента, а также соблюдения требований промышленной безопасности", - сообщило ведомство в Telegram-канале.
Позже минэнерго региона информировало, что повреждение на ТМ-33 было найдено. Однако, место повреждения трубы находится под бетонным лотком и быстро обнаружить его не представлялось возможным. Предварительной причиной ведомство назвало заводской дефект участка трубы. В министерстве отметили, что на устранении работают две бригады АО "ДГК", 14 единиц техники, 20 человек. Прогноз устранения и заполнения теплосети - 24 часа.
"Большая часть жителей Краснофлотского района осталась без отопления и горячей воды из-за прорыва на тепломагистрали ТМ-33. Ситуация на контроле зампреда правительства края по инфраструктуре Ирины Горбачёвой и мэра Хабаровска Сергея Кравчука… Аварийные бригады будут работать круглосуточно, чтобы устранить аварию и возобновить подачу воды и тепла в дома к 6.00 утра вторника", - написал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в Telegram-канале.