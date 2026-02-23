Прокуратура начала проверку коммунальной аварии в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 23 фев - РИА Новости. Начата проверка ЧП на коммунальных сетях в Хабаровске, где без теплоснабжения остались четыре улицы, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Позже минэнерго региона информировало, что повреждение на ТМ-33 было найдено. Однако, место повреждения трубы находится под бетонным лотком и быстро обнаружить его не представлялось возможным. Предварительной причиной ведомство назвало заводской дефект участка трубы. В министерстве отметили, что на устранении работают две бригады АО "ДГК", 14 единиц техники, 20 человек. Прогноз устранения и заполнения теплосети - 24 часа.