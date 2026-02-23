Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку коммунальной аварии в Хабаровске - РИА Новости, 23.02.2026
21:03 23.02.2026
Прокуратура начала проверку коммунальной аварии в Хабаровске
Прокуратура начала проверку коммунальной аварии в Хабаровске
Начата проверка ЧП на коммунальных сетях в Хабаровске, где без теплоснабжения остались четыре улицы, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 23.02.2026
происшествия, хабаровск, хабаровский край, ирина горбачева, дмитрий демешин
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Ирина Горбачева, Дмитрий Демешин
Прокуратура начала проверку коммунальной аварии в Хабаровске

Прокуратура начала проверку аварии в Хабаровске, где без тепла остались 4 улицы

ХАБАРОВСК, 23 фев - РИА Новости. Начата проверка ЧП на коммунальных сетях в Хабаровске, где без теплоснабжения остались четыре улицы, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Ранее министерство энергетики Хабаровского края сообщило, что в Хабаровске произошла авария на тепломагистрали ТМ-33. Отключения горячей воды и отопления затронули дома по улицам: Тихоокеанская, Трехгорная, Известковая, Бондаря.
"Для установления причин аварии, а также координации специальных служб прокуратура Краснофлотского района организовала проверку, в ходе которой даст оценку причин инцидента, а также соблюдения требований промышленной безопасности", - сообщило ведомство в Telegram-канале.
Позже минэнерго региона информировало, что повреждение на ТМ-33 было найдено. Однако, место повреждения трубы находится под бетонным лотком и быстро обнаружить его не представлялось возможным. Предварительной причиной ведомство назвало заводской дефект участка трубы. В министерстве отметили, что на устранении работают две бригады АО "ДГК", 14 единиц техники, 20 человек. Прогноз устранения и заполнения теплосети - 24 часа.
"Большая часть жителей Краснофлотского района осталась без отопления и горячей воды из-за прорыва на тепломагистрали ТМ-33. Ситуация на контроле зампреда правительства края по инфраструктуре Ирины Горбачёвой и мэра Хабаровска Сергея Кравчука… Аварийные бригады будут работать круглосуточно, чтобы устранить аварию и возобновить подачу воды и тепла в дома к 6.00 утра вторника", - написал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в Telegram-канале.
ПроисшествияХабаровскХабаровский крайИрина ГорбачеваДмитрий Демешин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
