Жители Приднестровья высоко оценивают миссию миротворцев, заявил глава ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Жители Приднестровья высоко оценивают трёхстороннюю миссию миротворцев на берегах реки Днестр, заявил в понедельник журналистам глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

"Приднестровский народ в целом высоко оценивает роль миротворцев на нашей земле и благодарит их за мир, который они сохранили здесь", - сказал Красносельский отвечая на вопрос РИА Новости о требовании ЕС вывести миротворцев России из Приднестровья.

Глава ПМР напомнил, что в миротворческой операции на берегах реки Днестр участвуют три стороны, а именно военные России, Приднестровья и Молдавии . По его словам, те политики, которые сегодня заявляют о моментальном, безоговорочном выводе российских войск, а именно миротворцев, не знают историю конфликта.

"За сутки до вторжения, это тоже надо господам знать, европейским политикам, именно 18 июня 1992 года парламент Молдовы принимает решение исключительно о мирном решении приднестровского вопроса путём переговоров. Город Бендеры был деблокирован после этого решения, посты были сняты. И состоялось вторжение через сутки, а гражданская миссия наблюдателей разбежалась", - отметил Красносельский.

Лидер Приднестровья добавил, что только после того, как город Бендеры горел в июне-июле 1992 года и погибали гражданские люди было принято решение подписать мирное соглашения президентами Молдавии и России в присутствии главы Приднестровья.

"Тогда было принято решение о введении миротворческих сил на нашу территорию… Сейчас мир на приднестровской земле, мир в целом регионе, и не гибнут люди. Это самое главное. Вот этот результат и есть. Это как факт. А факт, это, известно, вещь упрямая", - подчеркнул Красносельский.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.