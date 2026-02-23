Рейтинг@Mail.ru
Жители Приднестровья высоко оценивают миссию миротворцев, заявил глава ПМР
13:03 23.02.2026
Жители Приднестровья высоко оценивают миссию миротворцев, заявил глава ПМР
Жители Приднестровья высоко оценивают миссию миротворцев, заявил глава ПМР - РИА Новости, 23.02.2026
Жители Приднестровья высоко оценивают миссию миротворцев, заявил глава ПМР
Жители Приднестровья высоко оценивают трёхстороннюю миссию миротворцев на берегах реки Днестр, заявил в понедельник журналистам глава Приднестровской Молдавской РИА Новости, 23.02.2026
в мире
россия
молдавия
днестр
вадим красносельский
евросоюз
россия
молдавия
днестр
в мире, россия, молдавия, днестр, вадим красносельский, евросоюз
В мире, Россия, Молдавия, Днестр, Вадим Красносельский, Евросоюз
Жители Приднестровья высоко оценивают миссию миротворцев, заявил глава ПМР

Красносельский: жители Приднестровья высоко оценивают миссию миротворцев

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Жители Приднестровья высоко оценивают трёхстороннюю миссию миротворцев на берегах реки Днестр, заявил в понедельник журналистам глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Приднестровский народ в целом высоко оценивает роль миротворцев на нашей земле и благодарит их за мир, который они сохранили здесь", - сказал Красносельский отвечая на вопрос РИА Новости о требовании ЕС вывести миротворцев России из Приднестровья.
22 февраля, 12:09
Эксперт назвал невыполнимым требование ЕС вывести миротворцев из ПМР
22 февраля, 12:09
Глава ПМР напомнил, что в миротворческой операции на берегах реки Днестр участвуют три стороны, а именно военные России, Приднестровья и Молдавии. По его словам, те политики, которые сегодня заявляют о моментальном, безоговорочном выводе российских войск, а именно миротворцев, не знают историю конфликта.
"За сутки до вторжения, это тоже надо господам знать, европейским политикам, именно 18 июня 1992 года парламент Молдовы принимает решение исключительно о мирном решении приднестровского вопроса путём переговоров. Город Бендеры был деблокирован после этого решения, посты были сняты. И состоялось вторжение через сутки, а гражданская миссия наблюдателей разбежалась", - отметил Красносельский.
Лидер Приднестровья добавил, что только после того, как город Бендеры горел в июне-июле 1992 года и погибали гражданские люди было принято решение подписать мирное соглашения президентами Молдавии и России в присутствии главы Приднестровья.
"Тогда было принято решение о введении миротворческих сил на нашу территорию… Сейчас мир на приднестровской земле, мир в целом регионе, и не гибнут люди. Это самое главное. Вот этот результат и есть. Это как факт. А факт, это, известно, вещь упрямая", - подчеркнул Красносельский.
18 февраля, 17:28
Санду будет усиливать антироссийский курс Молдавии, заявили в ПМР
18 февраля, 17:28
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 учреждений здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.
14 февраля, 13:31
Молдавские власти перенесли русофобию на вопросы религии, заявили в ПМР
14 февраля, 13:31
 
В миреРоссияМолдавияДнестрВадим КрасносельскийЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала