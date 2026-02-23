Рейтинг@Mail.ru
16:57 23.02.2026 (обновлено: 22:31 23.02.2026)
Симоньян рассказала, кому вручит четвертую премию имени Кеосаяна
Симоньян рассказала, кому вручит четвертую премию имени Кеосаяна
Симоньян рассказала, кому вручит четвертую премию имени Кеосаяна

Режиссер Тигран Кеосаян
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян наградит премией имени Тиграна Кеосаяна дворника, который спас ребенка в Санкт-Петербурге.
«

"Четвертую премию имени Тиграна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка. В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей", — написала она в Telegram-канале.

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
16 февраля, 19:19
Накануне мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.
Симоньян учредила премию имени покойного супруга после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Третью премию посмертно получил охранник Николай Замараев, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в Анапском индустриальном техникуме.
Размер премии составляет миллион рублей. Ее будут выдавать не реже десяти раз в год по мере появления таких историй. Получателей Симоньян выбирает лично.
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
