Симоньян рассказала, кому вручит четвертую премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян наградит премией имени Тиграна Кеосаяна дворника, который спас ребенка в Санкт-Петербурге.

« "Четвертую премию имени Тиграна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка. В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей", — написала она в Telegram-канале.

Накануне мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.

Симоньян учредила премию имени покойного супруга после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.

Третью премию посмертно получил охранник Николай Замараев, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в Анапском индустриальном техникуме.