Из Neva Towers в "Москва-сити" эвакуировали людей из-за пожара
19:15 23.02.2026
Из Neva Towers в "Москва-сити" эвакуировали людей из-за пожара
Из Neva Towers в "Москва-сити" эвакуировали людей из-за пожара
Людей эвакуировали из башни Neva Towers в "Москва-Сити", рядом дежурят около 10 пожарных машин и скорые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2026
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687442_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54f114ec8e5a2e5d1c2f96ab4ff76314.jpg
Из Neva Towers в "Москва-сити" эвакуировали людей из-за пожара

РИА Новости: из Neva Towers в "Москва-сити" эвакуировали людей из-за пожара

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Людей эвакуировали из башни Neva Towers в "Москва-Сити", рядом дежурят около 10 пожарных машин и скорые, передает корреспондент РИА Новости.
По словам очевидцев, в башне произошло возгорание на 26-м этаже, всех оперативно эвакуировали из здания.
К Neva Towers подъехали около 10 пожарных машин, несколько машин скорой помощи и полиция.
