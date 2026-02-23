https://ria.ru/20260223/pozhar-2076255300.html
Из Neva Towers в "Москва-сити" эвакуировали людей из-за пожара
Людей эвакуировали из башни Neva Towers в "Москва-Сити", рядом дежурят около 10 пожарных машин и скорые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T19:15:00+03:00
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Людей эвакуировали из башни Neva Towers в "Москва-Сити", рядом дежурят около 10 пожарных машин и скорые, передает корреспондент РИА Новости.
По словам очевидцев, в башне произошло возгорание на 26-м этаже, всех оперативно эвакуировали из здания.
К Neva Towers подъехали около 10 пожарных машин, несколько машин скорой помощи и полиция.