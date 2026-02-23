Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/pozhar-2076246047.html
В Балашихе ликвидировали открытое горение в автосервисе
В Балашихе ликвидировали открытое горение в автосервисе - РИА Новости, 23.02.2026
В Балашихе ликвидировали открытое горение в автосервисе
Открытое горение в автосервисе в подмосковной Балашихе ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T18:00:00+03:00
2026-02-23T18:00:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076228371_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_61643f221fdac384b11737040c3cc7c3.jpg
https://ria.ru/20260223/kuzbass-2076225382.html
балашиха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076228371_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_97fcdf585f6970ba6bbd6b0f81a19560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Балашихе ликвидировали открытое горение в автосервисе

В Балашихе ликвидировали открытое горение в автосервисе на 1150 квадратах

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар в нежилом здании в Балашихе
Пожар в нежилом здании в Балашихе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар в нежилом здании в Балашихе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Открытое горение в автосервисе в подмосковной Балашихе ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что здание автосервиса тушат в Балашихе, произошло частичное обрушение мансарды на 700 "квадратах". Позже возгорание было локализовано на 1150 "квадратах".
"В Балашихе ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
Последствия пожара в частном доме в городе Березовском Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли мать с ребенком
Вчера, 15:46
 
ПроисшествияБалашихаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала