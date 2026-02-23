Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе загорелось здание автосервиса
14:54 23.02.2026 (обновлено: 14:57 23.02.2026)
В Балашихе загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса тушат в подмосковной Балашихе, произошло частичное обрушение мансарды на 700 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:54:00+03:00
2026-02-23T14:57:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балашиха
россия
происшествия, балашиха, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании автосервиса в Балашихе. 23 февраля 2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар в здании автосервиса в Балашихе. 23 февраля 2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Здание автосервиса тушат в подмосковной Балашихе, произошло частичное обрушение мансарды на 700 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Поступило сообщение о возгорании в здании автосервиса по адресу: Балашихинский городской округ, микрорайон Саввино, улица 1 Мая, дом 10 строение 1. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение мансарды по всей площади", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, произошло частичное обрушение мансарды на 700 квадратных метрах.
Отмечается, что к тушению пожара привлекаются 32 человека личного состава и 11 единиц техники.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Балашихе произошел крупный пожар в ангаре
20 февраля, 23:02
 
ПроисшествияБалашихаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
