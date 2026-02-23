https://ria.ru/20260223/pozhar-2076220219.html
В Балашихе загорелось здание автосервиса
В Балашихе загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 23.02.2026
В Балашихе загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса тушат в подмосковной Балашихе, произошло частичное обрушение мансарды на 700 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.02.2026
