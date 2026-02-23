СМИ назвали главных выгодоприобретателей от новых пошлин США

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Главными выгодоприобретателями очередных пошлин США станут Китай и Бразилия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ данных.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
"Новые глобальные пошлины на уровне 15% (президента США – ред.) Дональда Трампа принесут больше всего выгоды странам, которые он сильно критиковал, включая Китай и Бразилию", - пишет издание.
По этим данным, размер пошлин для Бразилии в результате нововведений в среднем упадет на 13,6 процентных пункта, для Китая – на 7,1.
В то же время такие союзники США, как Великобритания, Евросоюз и Япония наиболее всего пострадают от новых взиманий. Для Британии уровень пошлин в среднем вырастет на 2,1%, для Евросоюза – на 0,8%.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.