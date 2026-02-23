Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали главных выгодоприобретателей от новых пошлин США
04:13 23.02.2026
СМИ назвали главных выгодоприобретателей от новых пошлин США
СМИ назвали главных выгодоприобретателей от новых пошлин США
Главными выгодоприобретателями очередных пошлин США станут Китай и Бразилия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ данных. РИА Новости, 23.02.2026
в мире, сша, китай, бразилия, дональд трамп
В мире, США, Китай, Бразилия, Дональд Трамп
СМИ назвали главных выгодоприобретателей от новых пошлин США

FT: Китай и Бразилия станут главными выгодоприобретателями новых пошлин США

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Главными выгодоприобретателями очередных пошлин США станут Китай и Бразилия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ данных.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
"Новые глобальные пошлины на уровне 15% (президента США – ред.) Дональда Трампа принесут больше всего выгоды странам, которые он сильно критиковал, включая Китай и Бразилию", - пишет издание.
По этим данным, размер пошлин для Бразилии в результате нововведений в среднем упадет на 13,6 процентных пункта, для Китая – на 7,1.
В то же время такие союзники США, как Великобритания, Евросоюз и Япония наиболее всего пострадают от новых взиманий. Для Британии уровень пошлин в среднем вырастет на 2,1%, для Евросоюза – на 0,8%.
Выиграют от нового уровня пошлин Вьетнам, Таиланд и Малайзия, в особенности производства одежды, мебели, игрушек и пластика в этих странах, пишет газета.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
