Путин призвал все уровни властей уделять внимание поддержке семей военных
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все уровни власти в России должны постоянно уделять внимание вопросам поддержки семей военнослужащих. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:55:00+03:00
2026-02-23T16:55:00+03:00
2026-02-23T17:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все уровни власти в России должны постоянно уделять внимание вопросам поддержки семей военнослужащих.
"Вы знаете, я постоянно говорю об этом и требую от представителей всех уровней власти - и муниципальных, и региональных, и федеральных, и ведомственных - постоянно уделять внимание этим вопросам", - отметил глава государства на встрече с вдовами героически погибших военнослужащих сил специальных операций.
Путин
подчеркнул, что он и дальше продолжит делать это в таком же постоянном режиме.