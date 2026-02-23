Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал все уровни властей уделять внимание поддержке семей военных
16:55 23.02.2026 (обновлено: 17:11 23.02.2026)
Путин призвал все уровни властей уделять внимание поддержке семей военных
Путин призвал все уровни властей уделять внимание поддержке семей военных - РИА Новости, 23.02.2026
Путин призвал все уровни властей уделять внимание поддержке семей военных
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все уровни власти в России должны постоянно уделять внимание вопросам поддержки семей военнослужащих. РИА Новости, 23.02.2026
Путин призвал все уровни властей уделять внимание поддержке семей военных

Путин призвал все уровни властей в РФ уделять внимание поддержке семей военных

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все уровни власти в России должны постоянно уделять внимание вопросам поддержки семей военнослужащих.
"Вы знаете, я постоянно говорю об этом и требую от представителей всех уровней власти - и муниципальных, и региональных, и федеральных, и ведомственных - постоянно уделять внимание этим вопросам", - отметил глава государства на встрече с вдовами героически погибших военнослужащих сил специальных операций.
Путин подчеркнул, что он и дальше продолжит делать это в таком же постоянном режиме.
