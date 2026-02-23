"Это политическое самоубийство". От чего Киев не откажется никогда

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине — очередная волна кампании по борьбе с "русским миром": закрытые храмы, арестованные священники, передел собственности. По мнению киевских политиков, это поможет восстановить "историческую справедливость". При этом власть забывает, что "большевистские" методы в скором времени обернутся против нее.

В который раз

С самого утра у здания Хозяйственного суда в Киеве собрались десятки людей: журналисты, общественники, просто неравнодушные. Ждали заседания по делу Киево-Печерской лавры.

Власти уже который год пытаются выселить из обители братию УПЦ. Добиваются этого разными способами, не только в судебном порядке. В ход идут и запугивание, и тяжелая артиллерия в виде отрядов "Беркута", и просто провокации.

Без них не обошлось и в этот раз. Во время процесса в зал прорвалась неизвестная — она держала в руках плакат с унизительными надписями об Украинской церкви и выкрикивала всяческие оскорбления в адрес монахов. Служители Фемиды пообещали разобраться с "патриоткой". А вот заседание перенесли — в который раз.

Дело Киево-Печерской лавры, как и прочие, связанные с Киевской митрополией, стабильно затягивают. Чиновники от ГЭСС (Госслужбы по этнополитике и свободе совести — ведомства, курирующего церковную политику на Украине) вознамерились ликвидировать головную епархию. Но делать это разом не решаются: опасаются народного гнева. Ведь УПЦ — самая многочисленная в стране конфессия.

© Фото : пресс-служба УПЦ Служба в Киево-Печерской лавре, 26 марта 2023 года © Фото : пресс-служба УПЦ Служба в Киево-Печерской лавре, 26 марта 2023 года

Такой радикальный метод борьбы с "промосковской" церковью стал возможен два года назад, когда Рада приняла поправки к закону "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно изменениям, религиозную организацию можно запретить, если ее административный центр зарегистрирован в "государстве-агрессоре". То же — в отношении ее отдельных общин.

На практике это означает, что Московский патриархат на Украине теперь вне закона; УПЦ — его часть, а следовательно, также подлежит юридической ликвидации.

Историческая память подвела

Правда, одни, как ГЭСС, стараются пока действовать в рамках закона. Другие, как сотрудники Министерства культуры, предпочитают брать инициативу в свои руки.

За день до заседания в Хозяйственном суде представители национального заповедника "Киево-Печерская лавра" срезали старые и заменили на новые замки в Крестовоздвиженском и Теплом храмах — церквях, доступ к которым все еще оставался за УПЦ.

© Фото : Адвокат Микита Чекман/Telegram Сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры © Фото : Адвокат Микита Чекман/Telegram Сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры

В опубликованном СМИ видео четверо мужчин с рабочими чемоданами подходят к дверям и выполняют якобы технические работы. Но в результате монахам фактически блокировали доступ к святыням.

Более того, как сообщил анонимный источник в Минкультуры, у ведомства две задачи: максимум и минимум. Минимум — к Пасхе 2026-го перерегистрировать оставшиеся здания лавры.

Это, по словам директора заповедника Максима Остапенко, одна из составляющих духовной победы. Тем самым монастырь обретет "свой голос", станет "пространством духовности и исторической памяти".

© Фото : СБУ Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре © Фото : СБУ Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре

А задача максимум — экспроприировать абсолютно все храмы УПЦ. И передать их подлинно национальной ПЦУ (Православной церкви Украины) — раскольнической организации, созданной при содействии Константинополя и президента Петра Порошенко в 2018-м.

"Спешу вас заверить"

Раскольники даром время не теряли. В то самое время, пока чиновники пилили замки, в храм по соседству уже вселились "архиереи" ПЦУ.

Лавра, один из крупнейших духовных центров в стране, для них — лакомый кусок. Почти получив желаемое, раскольники тут же поспешили заверить, что при их власти обитель станет совершенно иной — не то что в бытность "прокремлевской" УПЦ.

"Все, независимо от конфессий, <…> будут иметь доступ к Ближним и Дальним пещерам, чтобы поклониться нашим преподобным отцам Печерским", — пообещал "наместник" от ПЦУ Авраамий Лотыш.

© Фото : соцсети Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ © Фото : соцсети Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ

Интересно, что совсем недавно он описывал журналистам "приют для раненых и бездомных солдат", который вскоре откроют в лавре. А до этого — будущий исторический музей в стенах монастыря. Словом, раскольники еще не решили, на чем делать деньги.

Рядовые же приходы раскольники забирают еще проще — путем обычного рэкета. Тактика при этом одна и та же: приезжают рейдеры, проходит фиктивное голосование, подписывают липовый документ и идут на штурм. Только за последние два месяца было совершено около двух десятков таких набегов. В основном — в западных областях Украины.

Чемодан — вокзал — полигон

Провластной ПЦУ легко рассуждать и действовать: над ней не висит дамокловым мечом угроза мобилизации. В отличие от канонической Украинской церкви. Последняя не вошла в обновленный ГЭСС список брони для религиозных организаций.

© Фото : Союз православных журналистов Активист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области © Фото : Союз православных журналистов Активист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области

На практике это развязало руки сотрудникам ТЦК (территориальных центров комплектования) насильно задерживать священников. Забирают порой прямо во время богослужения — в облачении, на глазах у прихожан. Так было в Ровненской и Черниговской областях.

Из недавних наиболее скандальный случай произошел в Черновцах, где военкомы пытались похитить Ивано-Франковского епископа. Его машину остановили полицейские. Сообщили, что он якобы в розыске, и приказали проехать в военкомат. Архиерею чудом удалось укрыться в родном храме, куда блюстители порядка войти не рискнули: внутри было много верующих.

© Фото : Перший Козацький/Telegram Задержание священника Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отца Карпа сотрудниками ТЦК © Фото : Перший Козацький/Telegram Задержание священника Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отца Карпа сотрудниками ТЦК

А вот архимандриту Милецкого монастыря на Волыни повезло меньше. Его "бусифицировали" рано утром прямо на территории обители. "Похищение произошло, <…> когда священнослужитель вышел на прогулку. Подъехал микроавтобус, батюшку схватили и затолкали внутрь. В настоящий момент архимандрит уже в военкомате Луцка", — говорится в сообщении СПЖ.

О дальнейшей судьбе клирика ничего не известно.

Слова с делами расходятся

"Действия киевской власти против Украинской православной церкви в очередной раз перешли все границы здравого смысла", — написал по поводу происходящего в своем Telegram-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

© Фото : УПЦ Верующие в Киево-Печерской лавре © Фото : УПЦ Верующие в Киево-Печерской лавре

По его словам, то, что власть декларирует как принцип свободы вероисповедания, прямо противоположно тому, что она делает, пытаясь уничтожить каноническую УПЦ.

"На Украине религиозная сфера почти всегда шла параллельно политической. Одно время это не создавало особых проблем. Однако сейчас ситуация стала стабильно агрессивной. Не желая отказываться от давней цели разрушить духовно-культурную матрицу страны, связанную с Россией, режим, когда это необходимо, делает из канонической УПЦ раздражительный фактор, чтобы отвлечь население от более насущных проблем", — отмечает религиовед Роман Лункин.

Но делает это не без хитрости. Например, не дает в полной мере развернуться закону "О религиозных организациях", ведь в таком случае УПЦ запретят довольно быстро. А это не понравится администрации Дональда Трампа, подмечает эксперт. То есть Киев не перегибает палку, но и градус политического давления не сбавляет.