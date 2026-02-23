Рейтинг@Mail.ru
Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала о мечтах мужа - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/peterburg-2076279365.html
Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала о мечтах мужа
Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала о мечтах мужа - РИА Новости, 23.02.2026
Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала о мечтах мужа
Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас ребенка в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости, что ее муж мечтает о машине, а она - о переезде в новое... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T22:54:00+03:00
2026-02-23T22:54:00+03:00
санкт-петербург
узбекистан
ташкент
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076261017_0:107:596:442_1920x0_80_0_0_5f978214db93c93dcb4bd80dba98e9de.jpg
https://ria.ru/20260223/premiya-2076278324.html
https://ria.ru/20260223/peterburg-2076274682.html
санкт-петербург
узбекистан
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076261017_0:53:596:500_1920x0_80_0_0_63913ba742a5ce1b14b3cd909dabf63c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, узбекистан, ташкент, общество
Санкт-Петербург, Узбекистан, Ташкент, Общество
Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала о мечтах мужа

Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала, что муж мечтает о жилье

© РИА НовостиХайрулло Ибадуллаев
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости
Хайрулло Ибадуллаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас ребенка в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости, что ее муж мечтает о машине, а она - о переезде в новое жилье.
Telegram-канал "RT на русском" сообщил, что дворник, спасший выпавшего из окна в Петербурге мальчика, получил премию имени Тиграна Кеосаяна, миллион рублей уже поступил на его счет.
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Дворник, получивший премию имени Кеосаяна, отправил деньги больному отцу
Вчера, 22:35
"Мечта моего мужа - купить машину и трехкомнатную квартиру в Ташкенте. А мы мечтаем жить здесь", - поделились женщина. Она пожелала здоровья всем детям и мальчику, который в настоящее время находится в больнице в Петербурге.
Семья Ибадуллаева, у которого четверо детей, живет в Кашкадарьинской области Узбекистана.
Накануне в экстренных службах Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала об их семье
Вчера, 21:49
 
Санкт-ПетербургУзбекистанТашкентОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала