Дворник, спасший ребенка в Петербурге, получил премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас ребенка в Санкт-Петербурге, получил премию имени Тиграна Кеосаяна, передает телеканал RT.
"Дворник, спасший выпавшего из окна в Петербурге мальчика, получил премию имени Тиграна Кеосаяна", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Накануне мальчик упал с седьмого этажа. Мужчина поймал его и самортизировал удар от падения своим телом. Мать в это время была дома в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.
Миллион рублей уже поступил на счет Ибадуллаева. Деньги он отправил семье в Узбекистан на лечение отца и строительство дома.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян учредила премию имени покойного супруга в начале февраля. Первыми ее получили воспитательницы из оренбургского Бугуруслана Лия Галеева и Людмила Платонова, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Третьим посмертно наградили охранника Николая Замараева, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в Анапском индустриальном техникуме.
Премию будут выдавать не реже десяти раз в год по мере появления таких историй. Получателей Симоньян выбирает лично.