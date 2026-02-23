https://ria.ru/20260223/peterburg-2076259886.html
В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в 1991 году
В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в 1991 году - РИА Новости, 23.02.2026
В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в 1991 году
Сотрудники МЧС РФ и представители властей Санкт-Петербурга возложили траурные венки и цветы к монументу, установленному на Серафимовском кладбище в память о... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T19:48:00+03:00
2026-02-23T19:48:00+03:00
2026-02-23T19:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076259570_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f320df5e68877b3dd879ef0c701e6d68.jpg
https://ria.ru/20260223/premiya-2076235956.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076259570_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_19f797134404cef635152ed4f52090a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинград
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ленинград
В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в 1991 году
В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в отеле "Ленинград"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ и представители властей Санкт-Петербурга возложили траурные венки и цветы к монументу, установленному на Серафимовском кладбище в память о спасателях, погибших при крупном пожаре в гостинице "Ленинград" 23 февраля 1991 года, сообщило городское управление МЧС.
"По всем погибшим огнеборцам отслужили панихиду. После чего их память почтили минутой молчания, а к подножию монумента "Ради жизни на земле" возложили траурные венки и живые цветы", – говорится в сообщении.
Двадцать третьего февраля 1991 года на седьмом этаже гостиницы "Ленинград
" вспыхнул пожар в номере, где жили работники шведского телевидения. В результате полностью выгорел седьмой этаж, часть восьмого, а также часть номеров девятого этажа на общей площади около 4 тысяч квадратных метров. При тушении пожара погибли 9 спасателей и 7 человек из числа постояльцев и персонала гостиницы.
Двадцать седьмого февраля 1991 года погибших пожарных похоронили на Серафимовском мемориальном кладбище. Проститься с ними пришли более трех тысяч человек. Спустя два года после трагедии на Серафимовском кладбище был открыт мемориал "Ради жизни на земле".