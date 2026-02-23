Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в 1991 году
19:48 23.02.2026
В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в 1991 году
В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в 1991 году - РИА Новости, 23.02.2026
В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в 1991 году
Сотрудники МЧС РФ и представители властей Санкт-Петербурга возложили траурные венки и цветы к монументу, установленному на Серафимовском кладбище в память о... РИА Новости, 23.02.2026
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинград
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ленинград
В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в 1991 году

В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в отеле "Ленинград"

© Фото : Главное управление МЧС России по г. Санкт-ПетербургуСотрудники МЧС РФ и представители властей Санкт-Петербурга возложили траурные венки и цветы к монументу в память о спасателях, погибших при пожаре в гостинице "Ленинград" 23 февраля 1991 года
Сотрудники МЧС РФ и представители властей Санкт-Петербурга возложили траурные венки и цветы к монументу в память о спасателях, погибших при пожаре в гостинице Ленинград 23 февраля 1991 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Сотрудники МЧС РФ и представители властей Санкт-Петербурга возложили траурные венки и цветы к монументу в память о спасателях, погибших при пожаре в гостинице "Ленинград" 23 февраля 1991 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ и представители властей Санкт-Петербурга возложили траурные венки и цветы к монументу, установленному на Серафимовском кладбище в память о спасателях, погибших при крупном пожаре в гостинице "Ленинград" 23 февраля 1991 года, сообщило городское управление МЧС.
"По всем погибшим огнеборцам отслужили панихиду. После чего их память почтили минутой молчания, а к подножию монумента "Ради жизни на земле" возложили траурные венки и живые цветы", – говорится в сообщении.
Двадцать третьего февраля 1991 года на седьмом этаже гостиницы "Ленинград" вспыхнул пожар в номере, где жили работники шведского телевидения. В результате полностью выгорел седьмой этаж, часть восьмого, а также часть номеров девятого этажа на общей площади около 4 тысяч квадратных метров. При тушении пожара погибли 9 спасателей и 7 человек из числа постояльцев и персонала гостиницы.
Двадцать седьмого февраля 1991 года погибших пожарных похоронили на Серафимовском мемориальном кладбище. Проститься с ними пришли более трех тысяч человек. Спустя два года после трагедии на Серафимовском кладбище был открыт мемориал "Ради жизни на земле".
