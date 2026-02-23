Сотрудники МЧС РФ и представители властей Санкт-Петербурга возложили траурные венки и цветы к монументу в память о спасателях, погибших при пожаре в гостинице "Ленинград" 23 февраля 1991 года

В Петербурге почтили память спасателей, погибших при пожаре в 1991 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ и представители властей Санкт-Петербурга возложили траурные венки и цветы к монументу, установленному на Серафимовском кладбище в память о спасателях, погибших при крупном пожаре в гостинице "Ленинград" 23 февраля 1991 года, сообщило городское управление МЧС.

"По всем погибшим огнеборцам отслужили панихиду. После чего их память почтили минутой молчания, а к подножию монумента "Ради жизни на земле" возложили траурные венки и живые цветы", – говорится в сообщении.

Двадцать третьего февраля 1991 года на седьмом этаже гостиницы " Ленинград " вспыхнул пожар в номере, где жили работники шведского телевидения. В результате полностью выгорел седьмой этаж, часть восьмого, а также часть номеров девятого этажа на общей площади около 4 тысяч квадратных метров. При тушении пожара погибли 9 спасателей и 7 человек из числа постояльцев и персонала гостиницы.