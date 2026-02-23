Рейтинг@Mail.ru
Состояние выпавшего из окна в Петербурге мальчика остается стабильным
14:09 23.02.2026 (обновлено: 20:02 23.02.2026)
Состояние выпавшего из окна в Петербурге мальчика остается стабильным
Состояние выпавшего из окна в Петербурге мальчика остается стабильным
2026
Новости
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
© РИА НовостиНа месте происшествия, где мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа дома в Петербурге, подхватил на руки дворник
На месте происшествия, где мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа дома в Петербурге, подхватил на руки дворник - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости
На месте происшествия, где мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа дома в Петербурге, подхватил на руки дворник
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Состояние шестилетнего мальчика, выпавшего в из окна 7-го этажа дома в Петербурге, остается стабильным, он в находится в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Ребенок находится в реанимации, он стабилен", - сообщил собеседник агентства.
В воскресенье в экстренных службах сообщили агентству, что мальчик выпал из окна седьмого этажа дома на улице Петрозаводской в Петербурге. Его спас дворник, который поймал мальчика. Ребенок был госпитализирован в больницу с травмами в шоковом состоянии. Прокуратура Петроградского района города начала проверку.
