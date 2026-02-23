https://ria.ru/20260223/peterburg-2076215921.html
Состояние выпавшего из окна в Петербурге мальчика остается стабильным
Состояние шестилетнего мальчика, выпавшего в из окна 7-го этажа дома в Петербурге, остается стабильным, он в находится в реанимации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.02.2026
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербург
Состояние выпавшего из окна в Петербурге мальчика остается стабильным
