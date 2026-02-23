Получившим подозрительные СБП-переводы не грозит наказание, заявил эксперт

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Получателям переводов через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями не грозит блокировка карты или иное наказание, рассказал IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

По словам эксперта, предотвратить подобные переводы технически сложно, поскольку для этого требуется анализ большого объема данных с применением современных технологий. Он отметил, что соответствующие системы мониторинга, вероятно, уже используются, однако для их широкого внедрения нужно время.