Получившим подозрительные СБП-переводы не грозит наказание, заявил эксперт
Получившим подозрительные СБП-переводы не грозит наказание, заявил эксперт - РИА Новости, 23.02.2026
Получившим подозрительные СБП-переводы не грозит наказание, заявил эксперт
Получателям переводов через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями не грозит блокировка карты или иное наказание, рассказал IT-эксперт,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T20:37:00+03:00
2026-02-23T20:37:00+03:00
2026-02-23T20:37:00+03:00
происшествия
мошенники
система быстрых платежей (сбп)
Новости
ru-RU
Получившим подозрительные СБП-переводы не грозит наказание, заявил эксперт
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Получателям переводов через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями не грозит блокировка карты или иное наказание, рассказал IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.
"Если кто-то попал в такую ситуацию, важно понимать, что за это ничего не может быть. Карточка не может быть заблокирована, потому что и банки, и госорганы в курсе этой проблемы… Никакие наказания за это применяться не должны и не будут", - сказал он интернет-изданию NEWS.ru
.
По словам эксперта, предотвратить подобные переводы технически сложно, поскольку для этого требуется анализ большого объема данных с применением современных технологий. Он отметил, что соответствующие системы мониторинга, вероятно, уже используются, однако для их широкого внедрения нужно время.