Получившим подозрительные СБП-переводы не грозит наказание, заявил эксперт - РИА Новости, 23.02.2026
20:37 23.02.2026
Получившим подозрительные СБП-переводы не грозит наказание, заявил эксперт
Получившим подозрительные СБП-переводы не грозит наказание, заявил эксперт
2026
Получившим подозрительные СБП-переводы не грозит наказание, заявил эксперт

Геллер: получившим подозрительные СБП-переводы россиянам не грозит наказание

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Получателям переводов через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями не грозит блокировка карты или иное наказание, рассказал IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.
"Если кто-то попал в такую ситуацию, важно понимать, что за это ничего не может быть. Карточка не может быть заблокирована, потому что и банки, и госорганы в курсе этой проблемы… Никакие наказания за это применяться не должны и не будут", - сказал он интернет-изданию NEWS.ru.
По словам эксперта, предотвратить подобные переводы технически сложно, поскольку для этого требуется анализ большого объема данных с применением современных технологий. Он отметил, что соответствующие системы мониторинга, вероятно, уже используются, однако для их широкого внедрения нужно время.
Оплата интернет-заказа пластиковой картой - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мошенники начали переходить в СБП, сообщил Банк России
19 февраля, 13:11
 
