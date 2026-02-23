Открытки и картинки на 23 февраля: поздравления с Днем защитника Отечества

МОСКВА — РИА Новости. День защитника Отечества — повод выразить благодарность и уважение всем мужчинам: как профессиональным военным, так и тем, кто каждый день защищает и оберегает свою семью. В этой подборке вы найдете лучшие картинки к 23 февраля: серьезные, трогательные и современные, чтобы поздравить своих героев. Скачать открытки для отправки в мессенджерах или размещения в социальных сетях в хорошем качестве можно бесплатно без регистрации.

Красивые открытки с 23 февраля и поздравления для мужчин

В День защитника Отечества особенно актуальны тематические открытки и поздравления для всех представителей сильного пола. Красивая открытка с 23 февраля — способ выразить уважение и признательность тем, кто защищал, защищает и кому только предстоит встать на защиту своей Родины и близких людей.

© открытка создана РИА Новости Элегантная открытка с 23 февраля мужчинам в современном стиле © открытка создана РИА Новости Элегантная открытка с 23 февраля мужчинам в современном стиле Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивые открытки с 23 февраля для сильных духом © открытка создана РИА Новости Красивые открытки с 23 февраля для сильных духом Скачать

© Открытка создана РИА Новости Лаконичная картинка с днем 23 февраля в стиле минимализм © Открытка создана РИА Новости Лаконичная картинка с днем 23 февраля в стиле минимализм Скачать

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с 23 февраля: картинки для успешных мужчин © Открытка создана РИА Новости Поздравление с 23 февраля: картинки для успешных мужчин Скачать

© открытка создана РИА Новости Необычные картинки с 23 февраля мужчинам в стиле киберпанк © открытка создана РИА Новости Необычные картинки с 23 февраля мужчинам в стиле киберпанк Скачать

Поздравления в картинках: День защитника Отечества 2026

Открытки с георгиевской лентой, звездами, военной техникой с уже нанесенными на изображение поздравлениями. Патриотические картинки с российским флагом, гербом, шутливые изображения для коллег или друзей, трогательные открытки для мужа/отца/дедушки/брата — искренние пожелания и теплые слова приятны каждому мужчине.

"Сила, доблесть, честь и отвага — вот качества настоящего защитника. Поздравляю с 23 февраля!"

"В этот праздничный день хочется пожелать крепкого здоровья, несгибаемой воли и мирного неба. С Днем защитника отечества!"

"Моему личному герою в День защитника Отечества!"

© открытка создана РИА Новости Официальная открытка с Днем защитника Отечества © открытка создана РИА Новости Официальная открытка с Днем защитника Отечества Скачать

© Открытка создана РИА Новости Серьезная картинка День защитника для соцсетей © Открытка создана РИА Новости Серьезная картинка День защитника для соцсетей Скачать

© Открытка создана РИА Новости Патриотическая картинка с Днем защитника Отечества © Открытка создана РИА Новости Патриотическая картинка с Днем защитника Отечества Скачать

© открытка создана РИА Новости Историческая картинка 23 февраля День защитника © открытка создана РИА Новости Историческая картинка 23 февраля День защитника Скачать

© открытка создана РИА Новости Добрая открытка на 23 февраля День защитника © открытка создана РИА Новости Добрая открытка на 23 февраля День защитника Скачать

Именные и адресные поздравления

Персонализированные открытки и поздравления для мужчин: отцов, братьев и дедушек, коллег по работе, любимых мужчин и сыновей.

Трогательная открытка папе на 23 февраля

Папы — наши главные защитники. Скачайте открытку папе на 23 февраля и дополните ее трогательным поздравлением. Например: "Дорогой папа, ты всегда был и остаешься для меня примером мужества, честности и силы. Спасибо за твою любовь и поддержку. С Днем защитника Отечества!"

© Открытка создана РИА Новости Трогательная открытка папе на 23 февраля от дочки или сына © Открытка создана РИА Новости Трогательная открытка папе на 23 февраля от дочки или сына Скачать

© Открытка создана РИА Новости Душевная картинка 23 февраля папа в домашнем стиле © Открытка создана РИА Новости Душевная картинка 23 февраля папа в домашнем стиле Скачать

© Открытка создана РИА Новости Прикольная открытка папе на 23 февраля для хорошего настроения © Открытка создана РИА Новости Прикольная открытка папе на 23 февраля для хорошего настроения Скачать

Открытка на 23 февраля солдату и защитникам Отечества

Слова поддержки особенно важны для тех, кто несет службу в зоне СВО. Открытки на 23 февраля — это знак признательности всем, кто охраняет наш покой и мирное небо. Картинки для солдат и военных с государственной символикой и словами благодарности могут быть связаны со службой в определенных войсках, профессиональными заслугами или личными достижениями.

"Ваша служба — пример доблести и отваги. Крепкого здоровья, несгибаемой воли. С праздником, защитники!"

© Открытка создана РИА Новости Патриотическая 23 февраля открытка защитникам отечества © Открытка создана РИА Новости Патриотическая 23 февраля открытка защитникам отечества Скачать

© Открытка создана РИА Новости Современная открытка защитнику 23 февраля © Открытка создана РИА Новости Современная открытка защитнику 23 февраля Скачать

© Открытка создана РИА Новости Глубокие картинки с военными к празднику © Открытка создана РИА Новости Глубокие картинки с военными к празднику Скачать

Поздравление мужу с 23 февраля: картинки для любимого

Красивые картинки с 23 февраля для любимого мужчины подчеркнут его значимость как защитника семейного очага. Дополните открытку нежным поздравлением: "Мой герой, моя опора, спасибо за то, что ты рядом. Твоя сила и забота делают меня счастливой. С Днем защитника Отечества, любимый!"

© Открытка создана РИА Новости Романтичная открытка с днем 23 февраля мужу © Открытка создана РИА Новости Романтичная открытка с днем 23 февраля мужу Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивые открытки с 23 февраля для любимого мужчины © Открытка создана РИА Новости Красивые открытки с 23 февраля для любимого мужчины Скачать

© Открытка создана РИА Новости Нежное поздравление с 23 февраля: картинки для дома © Открытка создана РИА Новости Нежное поздравление с 23 февраля: картинки для дома Скачать

© Открытка создана РИА Новости Теплые картинки с 23 февраля мужчинам (любимым) © Открытка создана РИА Новости Теплые картинки с 23 февраля мужчинам (любимым) Скачать

Открытки коллегам на 23 февраля и мужскому коллективу

Электронные открытки удобны для массовой корпоративной рассылки. Минималистичные дизайны с лаконичными поздравлениями отлично подходят для профессиональной среды. Скачивайте стильные открытки с 23 февраля коллегам или начальнику.

© Открытка создана РИА Новости Профессиональные открытки с 23 февраля коллеге © Открытка создана РИА Новости Профессиональные открытки с 23 февраля коллеге Скачать

© Открытка создана РИА Новости Уважительные открытки с 23 февраля начальнику © Открытка создана РИА Новости Уважительные открытки с 23 февраля начальнику Скачать

© Открытка создана РИА Новости Сдержанное поздравление 23 февраля коллегам картинки © Открытка создана РИА Новости Сдержанное поздравление 23 февраля коллегам картинки Скачать

© Открытка создана РИА Новости Драйвовые картинки к 23 февраля коллеге © Открытка создана РИА Новости Драйвовые картинки к 23 февраля коллеге Скачать

Картинка 23 февраля мальчику и будущим защитникам

Воспитание патриотизма начинается с детства: в семье, детском саду и школе. Уделить внимание в праздник следует и юным защитникам. Скачивайте картинку с 23 февраля для мальчиков, чтобы поздравить будущего защитника.

© Открытка создана РИА Новости Веселая картинка 23 февраля мальчику © Открытка создана РИА Новости Веселая картинка 23 февраля мальчику Скачать

© Открытка создана РИА Новости Милая открытка к 23 февраля для сына или внука © Открытка создана РИА Новости Милая открытка к 23 февраля для сына или внука Скачать

© Открытка создана РИА Новости Современная картинка 23 февраля мальчику-подростку © Открытка создана РИА Новости Современная картинка 23 февраля мальчику-подростку Скачать

Ретро-стиль: советские открытки с 23 февраля

Советские открытки с 23 февраля передают особую атмосферу времен, когда честь, доблесть и отвага были основными ценностями. Ретро открытки эпохи СССР: гвоздики, звезды, военная техника найдут отклик у представителей старшего поколения и станут интересным экскурсом в историю для молодых парней.

© Открытка создана РИА Новости Ностальгические открытки 23 февраля СССР © Открытка создана РИА Новости Ностальгические открытки 23 февраля СССР Скачать

© Открытка создана РИА Новости Классические советские открытки с 23 февраля © Открытка создана РИА Новости Классические советские открытки с 23 февраля Скачать

© Открытка создана РИА Новости Коллекционная ретро-картинка с днем защитника © Открытка создана РИА Новости Коллекционная ретро-картинка с днем защитника Скачать

Как скачать открытку с 23 февраля бесплатно на телефон