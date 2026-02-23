Рейтинг@Mail.ru
Открытки с 23 февраля 2026: красивые картинки и поздравления
00:10 23.02.2026
Открытки и картинки на 23 февраля: поздравления с Днем защитника Отечества
Открытки с 23 февраля 2026: красивые картинки и поздравления
Открытки и картинки на 23 февраля: поздравления с Днем защитника Отечества
Скачайте красивые и прикольные открытки с 23 февраля 2026 года. Подборка картинок для мужа, папы, коллег и друзей. Поздравления в картинках для мессенджеров на РИА.
2026
Новости
Открытки и картинки на 23 февраля: поздравления с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества
День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
День защитника Отечества. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. День защитника Отечества — повод выразить благодарность и уважение всем мужчинам: как профессиональным военным, так и тем, кто каждый день защищает и оберегает свою семью. В этой подборке вы найдете лучшие картинки к 23 февраля: серьезные, трогательные и современные, чтобы поздравить своих героев. Скачать открытки для отправки в мессенджерах или размещения в социальных сетях в хорошем качестве можно бесплатно без регистрации.
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
День защитника отечества — 23 февраля: история, традиции и смысл праздника
Вчера, 14:18

Красивые открытки с 23 февраля и поздравления для мужчин

В День защитника Отечества особенно актуальны тематические открытки и поздравления для всех представителей сильного пола. Красивая открытка с 23 февраля — способ выразить уважение и признательность тем, кто защищал, защищает и кому только предстоит встать на защиту своей Родины и близких людей.
© открытка создана РИА НовостиЭлегантная открытка с 23 февраля мужчинам в современном стиле
Элегантная открытка с 23 февраля мужчинам в современном стиле - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Элегантная открытка с 23 февраля мужчинам в современном стиле
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивые открытки с 23 февраля для сильных духом
Красивые открытки с 23 февраля для сильных духом - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивые открытки с 23 февраля для сильных духом
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЛаконичная картинка с днем 23 февраля в стиле минимализм
Лаконичная картинка с днем 23 февраля в стиле минимализм - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Лаконичная картинка с днем 23 февраля в стиле минимализм
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с 23 февраля: картинки для успешных мужчин
Поздравление с 23 февраля: картинки для успешных мужчин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с 23 февраля: картинки для успешных мужчин
Скачать
© открытка создана РИА НовостиНеобычные картинки с 23 февраля мужчинам в стиле киберпанк
Необычные картинки с 23 февраля мужчинам в стиле киберпанк - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Необычные картинки с 23 февраля мужчинам в стиле киберпанк
Скачать
Ученики в школе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В феврале стандартные звонки в школах заменят на патриотические песни
3 февраля, 16:21

Поздравления в картинках: День защитника Отечества 2026

Открытки с георгиевской лентой, звездами, военной техникой с уже нанесенными на изображение поздравлениями. Патриотические картинки с российским флагом, гербом, шутливые изображения для коллег или друзей, трогательные открытки для мужа/отца/дедушки/брата — искренние пожелания и теплые слова приятны каждому мужчине.
"Сила, доблесть, честь и отвага — вот качества настоящего защитника. Поздравляю с 23 февраля!"
"В этот праздничный день хочется пожелать крепкого здоровья, несгибаемой воли и мирного неба. С Днем защитника отечества!"
"Моему личному герою в День защитника Отечества!"
© открытка создана РИА НовостиОфициальная открытка с Днем защитника Отечества
Официальная открытка с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Официальная открытка с Днем защитника Отечества
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСерьезная картинка День защитника для соцсетей
Серьезная картинка День защитника для соцсетей - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Серьезная картинка День защитника для соцсетей
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПатриотическая картинка с Днем защитника Отечества
Патриотическая картинка с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Патриотическая картинка с Днем защитника Отечества
Скачать
© открытка создана РИА НовостиИсторическая картинка 23 февраля День защитника
Историческая картинка 23 февраля День защитника - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Историческая картинка 23 февраля День защитника
Скачать
© открытка создана РИА НовостиДобрая открытка на 23 февраля День защитника
Добрая открытка на 23 февраля День защитника - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Добрая открытка на 23 февраля День защитника
Скачать

Именные и адресные поздравления

Персонализированные открытки и поздравления для мужчин: отцов, братьев и дедушек, коллег по работе, любимых мужчин и сыновей.

Трогательная открытка папе на 23 февраля

Папы — наши главные защитники. Скачайте открытку папе на 23 февраля и дополните ее трогательным поздравлением. Например: "Дорогой папа, ты всегда был и остаешься для меня примером мужества, честности и силы. Спасибо за твою любовь и поддержку. С Днем защитника Отечества!"
© Открытка создана РИА НовостиТрогательная открытка папе на 23 февраля от дочки или сына
Трогательная открытка папе на 23 февраля от дочки или сына - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Трогательная открытка папе на 23 февраля от дочки или сына
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиДушевная картинка 23 февраля папа в домашнем стиле
Душевная картинка 23 февраля папа в домашнем стиле - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Душевная картинка 23 февраля папа в домашнем стиле
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПрикольная открытка папе на 23 февраля для хорошего настроения
Прикольная открытка папе на 23 февраля для хорошего настроения - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Прикольная открытка папе на 23 февраля для хорошего настроения
Скачать
Маршал Советского Союза Жуков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Маршал Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, показало исследование
19 февраля, 15:08

Открытка на 23 февраля солдату и защитникам Отечества

Слова поддержки особенно важны для тех, кто несет службу в зоне СВО. Открытки на 23 февраля — это знак признательности всем, кто охраняет наш покой и мирное небо. Картинки для солдат и военных с государственной символикой и словами благодарности могут быть связаны со службой в определенных войсках, профессиональными заслугами или личными достижениями.
"Ваша служба — пример доблести и отваги. Крепкого здоровья, несгибаемой воли. С праздником, защитники!"
© Открытка создана РИА НовостиПатриотическая 23 февраля открытка защитникам отечества
Патриотическая 23 февраля открытка защитникам отечества - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Патриотическая 23 февраля открытка защитникам отечества
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСовременная открытка защитнику 23 февраля
Современная открытка защитнику 23 февраля - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Современная открытка защитнику 23 февраля
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиГлубокие картинки с военными к празднику
Глубокие картинки с военными к празднику - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Глубокие картинки с военными к празднику
Скачать

Поздравление мужу с 23 февраля: картинки для любимого

Красивые картинки с 23 февраля для любимого мужчины подчеркнут его значимость как защитника семейного очага. Дополните открытку нежным поздравлением: "Мой герой, моя опора, спасибо за то, что ты рядом. Твоя сила и забота делают меня счастливой. С Днем защитника Отечества, любимый!"
© Открытка создана РИА НовостиРомантичная открытка с днем 23 февраля мужу
Романтичная открытка с днем 23 февраля мужу - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Романтичная открытка с днем 23 февраля мужу
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКрасивые открытки с 23 февраля для любимого мужчины
Красивые открытки с 23 февраля для любимого мужчины - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивые открытки с 23 февраля для любимого мужчины
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиНежное поздравление с 23 февраля: картинки для дома
Нежное поздравление с 23 февраля: картинки для дома - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Нежное поздравление с 23 февраля: картинки для дома
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиТеплые картинки с 23 февраля мужчинам (любимым)
Теплые картинки с 23 февраля мужчинам (любимым) - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Теплые картинки с 23 февраля мужчинам (любимым)
Скачать

Открытки коллегам на 23 февраля и мужскому коллективу

Электронные открытки удобны для массовой корпоративной рассылки. Минималистичные дизайны с лаконичными поздравлениями отлично подходят для профессиональной среды. Скачивайте стильные открытки с 23 февраля коллегам или начальнику.
© Открытка создана РИА НовостиПрофессиональные открытки с 23 февраля коллеге
Профессиональные открытки с 23 февраля коллеге - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Профессиональные открытки с 23 февраля коллеге
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиУважительные открытки с 23 февраля начальнику
Уважительные открытки с 23 февраля начальнику - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Уважительные открытки с 23 февраля начальнику
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСдержанное поздравление 23 февраля коллегам картинки
Сдержанное поздравление 23 февраля коллегам картинки - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Сдержанное поздравление 23 февраля коллегам картинки
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиДрайвовые картинки к 23 февраля коллеге
Драйвовые картинки к 23 февраля коллеге - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Драйвовые картинки к 23 февраля коллеге
Скачать

Картинка 23 февраля мальчику и будущим защитникам

Воспитание патриотизма начинается с детства: в семье, детском саду и школе. Уделить внимание в праздник следует и юным защитникам. Скачивайте картинку с 23 февраля для мальчиков, чтобы поздравить будущего защитника.
© Открытка создана РИА НовостиВеселая картинка 23 февраля мальчику
Веселая картинка 23 февраля мальчику - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Веселая картинка 23 февраля мальчику
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиМилая открытка к 23 февраля для сына или внука
Милая открытка к 23 февраля для сына или внука - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Милая открытка к 23 февраля для сына или внука
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСовременная картинка 23 февраля мальчику-подростку
Современная картинка 23 февраля мальчику-подростку - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Современная картинка 23 февраля мальчику-подростку
Скачать

Ретро-стиль: советские открытки с 23 февраля

Советские открытки с 23 февраля передают особую атмосферу времен, когда честь, доблесть и отвага были основными ценностями. Ретро открытки эпохи СССР: гвоздики, звезды, военная техника найдут отклик у представителей старшего поколения и станут интересным экскурсом в историю для молодых парней.
© Открытка создана РИА НовостиНостальгические открытки 23 февраля СССР
Ностальгические открытки 23 февраля СССР - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Ностальгические открытки 23 февраля СССР
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКлассические советские открытки с 23 февраля
Классические советские открытки с 23 февраля - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Классические советские открытки с 23 февраля
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКоллекционная ретро-картинка с днем защитника
Коллекционная ретро-картинка с днем защитника - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Открытка создана РИА Новости
Коллекционная ретро-картинка с днем защитника
Скачать

Как скачать открытку с 23 февраля бесплатно на телефон

Скачать открытку с 23 февраля из нашей подборки можно бесплатно. Чтобы сохранить понравившееся изображение нажмите и удерживайте кнопку "Скачать". Выбирайте открытки с 23 февраля своим близким и коллегам, друзьям и сыновьям, дополняйте их искренними словами поздравлений и отправляйте мужчинам в знак уважения в MAX, телеграмм или соцсети.
 
ОткрыткиДень защитника ОтечестваПраздники
 
 
