22:21 23.02.2026 (обновлено: 22:22 23.02.2026)
Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине, заявил Орбан
Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине, заявил Орбан
Европа не может финансово "потянуть" конфликт на Украине, она по шею погрязнет в долгах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T22:21:00+03:00
2026-02-23T22:22:00+03:00
Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине, заявил Орбан

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Европа не может финансово "потянуть" конфликт на Украине, она по шею погрязнет в долгах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы ожидаем, что Россия сможет поддерживать свою военную экономику и военную машину еще долгие годы. Мы видим, что Украина и Европа быстрее России исчерпают свои военные запасы, деньги и людские ресурсы... Европа не потянет эту войну финансово. Она погрязнет в долгах на десятилетия", - сказал Орбан, выступая перед депутатами парламента Венгрии.
Венгерский премьер также напомнил, что "Россия обладает ядерным военным потенциалом", и "нет ответа на вопрос, как можно победить ядерную державу".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Втянуть в войну". Орбан выступил с жестким обвинением в адрес Киева
Вчера, 21:52
 
