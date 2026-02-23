https://ria.ru/20260223/orban-2076277381.html
Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине, заявил Орбан
Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине, заявил Орбан
Европа не может финансово "потянуть" конфликт на Украине, она по шею погрязнет в долгах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 23.02.2026
Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине, заявил Орбан
Орбан: Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине