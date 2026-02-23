Рейтинг@Mail.ru
21:52 23.02.2026 (обновлено: 23:11 23.02.2026)
"Втянуть в войну". Орбан выступил с жестким обвинением в адрес Киева
ЕС и Украина не смогут лишить Венгрию российских энергоносителей, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 23.02.2026
"Втянуть в войну". Орбан выступил с жестким обвинением в адрес Киева

Орбан: ЕС и Украина не смогут лишить Венгрию российских энергоносителей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ЕС и Украина не смогут лишить Венгрию российских энергоносителей, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X.
"Брюссель и Киев вмешиваются в выборы в Венгрии, потому что хотят свергнуть наше патриотическое правительство, чтобы навязать свои планы. Они не смогут лишить нас российских энергоносителей, заставить Украину вступить в ЕС, а нас отправлять деньги или втянуть в войну. Руки прочь!" — написал он.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Это шантаж!" Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии
Вчера, 16:54
Орбан подчеркнул, что будущее Венгрии должно решаться исключительно ее народом.
Ранее в понедельник Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
Вчера, 17:34
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
