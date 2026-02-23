"Втянуть в войну". Орбан выступил с жестким обвинением в адрес Киева

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ЕС и Украина не смогут лишить Венгрию российских энергоносителей, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X.
«
"Брюссель и Киев вмешиваются в выборы в Венгрии, потому что хотят свергнуть наше патриотическое правительство, чтобы навязать свои планы. Они не смогут лишить нас российских энергоносителей, заставить Украину вступить в ЕС, а нас отправлять деньги или втянуть в войну. Руки прочь!" — написал он.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.