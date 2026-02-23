"Втянуть в войну". Орбан выступил с жестким обвинением в адрес Киева

«

"Брюссель и Киев вмешиваются в выборы в Венгрии, потому что хотят свергнуть наше патриотическое правительство, чтобы навязать свои планы. Они не смогут лишить нас российских энергоносителей, заставить Украину вступить в ЕС, а нас отправлять деньги или втянуть в войну. Руки прочь!" — написал он.