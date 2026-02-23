Орбан дал негативную оценку отношениям Украины и Венгрии

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Отношения между Венгрией и Украиной находятся на низшей точке из-за шантажа Киева, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Венгрия в минувшую среду остановила поставки дизеля Украине, а в пятницу заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"Правительство изучило ситуацию и установило отсутствие технических препятствий для возобновления поставок. Решение о возобновлении работы нефтепровода остается за Украиной. Становится все более очевидным, что это открытый политический шантаж. Хорошо известно, что дипломатические отношения между Венгрией и Украиной достигли низшей точки", - сказал Орбан, выступая перед депутатами парламента Венгрии.
По его словам, Киев "требует, чтобы Венгрия отказалась от российских энергоносителей, предоставила Украине финансовую поддержку и поддержала членство Украины в ЕС", но нынешнее правительство "не поддастся никакому шантажу".