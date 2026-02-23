Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 23.02.2026
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отметин на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 23.02.2026
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

Пенза
САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отметин на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал глава региона в 8.54 мск в своем канале на платформе MAX.
Ограничения были введены в 21.35 мск в воскресенье и действовали более 11 часов.
