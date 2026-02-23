https://ria.ru/20260223/opasnost-2076175472.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отметин на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 23.02.2026
пензенская область
2026
