Российским лыжникам не хватило полной сервис-бригады на ОИ, заявил Немтинов
Российским лыжникам не хватило полной сервис-бригады на ОИ, заявил Немтинов - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Российским лыжникам не хватило полной сервис-бригады на ОИ, заявил Немтинов
Российским лыжникам на Олимпийских играх в Италии не хватило полной сервис-бригады для полноценного выступления, сказал РИА Новости специалист российской... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Российским лыжникам не хватило полной сервис-бригады на ОИ, заявил Немтинов
Немтинов: российским лыжникам не хватило полной сервис-бригады на Олимпиаде
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российским лыжникам на Олимпийских играх в Италии не хватило полной сервис-бригады для полноценного выступления, сказал РИА Новости специалист российской команды по подготовке лыж Егор Немтинов.
На Играх выступили Савелий Коростелев
и Дарья Непряева
. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. В марафоне Коростелев занял пятое место, Непряева финишировала 11-й, но ее результат аннулировали за нарушение правил при смене лыж на пит-стопе.
"Нам не хватало полной сервис-бригады, чтобы выполнить весь желаемый объем работы. Тем более мы буквально несколько месяцев работаем с новой смазкой и продолжаем изучать ее. Хотелось бы провести ряд тестов, чтобы найти лучший вариант смазки, лучше, чем у всех. Все наши тесты были лимитированы временем. У тех же норвежцев только на один тест мази держания задействовано четыре сервисмена, столько же на тест скольжения, и неизвестно еще, сколько человек работало в вакс-грузовике, а это очень важно, особенно когда на улице резко изменяющиеся погодные условия. А мы весь объем работы выполняли вчетвером", - сказал Немтинов.
Весь пьедестал в мужском марафоне заняли норвежцы, они ни разу не сменили лыжи по ходу дистанции. "Больше удивило не то, что они проехали на одной паре всю дистанцию, а то, что проехали на слабом держании. Все 50 километров - это, конечно, очень сильно. Могу сказать, что они к этой дистанции подошли в очень хорошей форме", - добавил собеседник агентства.
Сервисмен российской команды отметил непростые погодные условия во время гонки. "Гонка была действительно сложная. Были резко изменяющиеся погодные условия: от небольшого минуса до плюс 10. Видно было, кто не смог подстроиться под работу лыж, они просто сходили с дистанции", - сказал Немтинов.