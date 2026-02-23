Рейтинг@Mail.ru
Российским лыжникам не хватило полной сервис-бригады на ОИ, заявил Немтинов - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Лыжные гонки
 
18:25 23.02.2026
Российским лыжникам не хватило полной сервис-бригады на ОИ, заявил Немтинов
спорт, италия, савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
Дарья Непряева
Дарья Непряева
Дарья Непряева
Дарья Непряева. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российским лыжникам на Олимпийских играх в Италии не хватило полной сервис-бригады для полноценного выступления, сказал РИА Новости специалист российской команды по подготовке лыж Егор Немтинов.
На Играх выступили Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. В марафоне Коростелев занял пятое место, Непряева финишировала 11-й, но ее результат аннулировали за нарушение правил при смене лыж на пит-стопе.
"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева
"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева
Вчера, 11:02
"Нам не хватало полной сервис-бригады, чтобы выполнить весь желаемый объем работы. Тем более мы буквально несколько месяцев работаем с новой смазкой и продолжаем изучать ее. Хотелось бы провести ряд тестов, чтобы найти лучший вариант смазки, лучше, чем у всех. Все наши тесты были лимитированы временем. У тех же норвежцев только на один тест мази держания задействовано четыре сервисмена, столько же на тест скольжения, и неизвестно еще, сколько человек работало в вакс-грузовике, а это очень важно, особенно когда на улице резко изменяющиеся погодные условия. А мы весь объем работы выполняли вчетвером", - сказал Немтинов.
Весь пьедестал в мужском марафоне заняли норвежцы, они ни разу не сменили лыжи по ходу дистанции. "Больше удивило не то, что они проехали на одной паре всю дистанцию, а то, что проехали на слабом держании. Все 50 километров - это, конечно, очень сильно. Могу сказать, что они к этой дистанции подошли в очень хорошей форме", - добавил собеседник агентства.
Сервисмен российской команды отметил непростые погодные условия во время гонки. "Гонка была действительно сложная. Были резко изменяющиеся погодные условия: от небольшого минуса до плюс 10. Видно было, кто не смог подстроиться под работу лыж, они просто сходили с дистанции", - сказал Немтинов.
"Цинизм": Васильев прокомментировал дисквалификацию Непряевой на Олимпиаде
"Цинизм": Васильев прокомментировал дисквалификацию Непряевой на Олимпиаде
22 февраля, 18:10
 
Лыжные гонкиСпортИталияСавелий КоростелевДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
