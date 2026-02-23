Российским лыжникам не хватило полной сервис-бригады на ОИ, заявил Немтинов

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российским лыжникам на Олимпийских играх в Италии не хватило полной сервис-бригады для полноценного выступления, сказал РИА Новости специалист российской команды по подготовке лыж Егор Немтинов.

На Играх выступили Савелий Коростелев Дарья Непряева . Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. В марафоне Коростелев занял пятое место, Непряева финишировала 11-й, но ее результат аннулировали за нарушение правил при смене лыж на пит-стопе.

"Нам не хватало полной сервис-бригады, чтобы выполнить весь желаемый объем работы. Тем более мы буквально несколько месяцев работаем с новой смазкой и продолжаем изучать ее. Хотелось бы провести ряд тестов, чтобы найти лучший вариант смазки, лучше, чем у всех. Все наши тесты были лимитированы временем. У тех же норвежцев только на один тест мази держания задействовано четыре сервисмена, столько же на тест скольжения, и неизвестно еще, сколько человек работало в вакс-грузовике, а это очень важно, особенно когда на улице резко изменяющиеся погодные условия. А мы весь объем работы выполняли вчетвером", - сказал Немтинов.

Весь пьедестал в мужском марафоне заняли норвежцы, они ни разу не сменили лыжи по ходу дистанции. "Больше удивило не то, что они проехали на одной паре всю дистанцию, а то, что проехали на слабом держании. Все 50 километров - это, конечно, очень сильно. Могу сказать, что они к этой дистанции подошли в очень хорошей форме", - добавил собеседник агентства.