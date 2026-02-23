Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия электричества, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"В Одессе местные жители снова перекрыли дороги в знак протеста против отсутствия электричества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".