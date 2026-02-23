Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия электричества, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Издание 20 февраля сообщало, что в Одессе люди перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения.
"В Одессе местные жители снова перекрыли дороги в знак протеста против отсутствия электричества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Жители Украины в последнее время устраивают акции протеста и перекрывают дороги из-за многочасовых отключений света.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
