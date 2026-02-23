Фельдшер рассказал о мужчине, выжившем под завалами Басманного рынка

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Фельдшер скорой помощи Михаил вспомнил в беседе с РИА Новости о том, как в 2006 году среди завалов Басманного рынка в Москве нашли выжившего мужчину.

Двадцать третьего февраля 2006 года в 5 часов 20 минут в Москве произошло обрушение крыши здания Басманного рынка, в результате которого погибли 68 человек. Жертвами трагедии стали трое россиян, граждане Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Узбекистана, работавшие на рынке.

"К 9.10 как мы приехали, живыми "не пахло", в основном доставали погибших. Мы простояли около полутора-двух часов, как спасатели МЧС вдруг стали кричать "живой". За время, пока мы там стояли, из-под завалов еще отнесли порядка 20 тел. Наверное все же это чудо, что среди плюс-минус 20 жертв один был живой. Ему досталось - мужчина лет 50-55 с переломами таза, по национальности азербайджанец. Он как-то удобно сохранился, крыша легла как-то через балку, его не приплющило, не зажало, скажем, в целом повезло. При мне это был последний живой. Пострадавший еще спрашивал про своего сына, он тоже там был, но его судьбу не знаю", - рассказал Михаил.

Он отметил, что мужчине оказали помощь по стандартам при переломе костей таза и болевом шоке и госпитализировали в Городскую клиническую больницу №29.

Фельдшер также вспомнил, как выглядело место происшествия и что происходило поблизости. "Картина была такая: рынок заваленный, крыша сложилась внутрь. Куча машин МЧС, полиция, оцепление, несколько бригад скорой помощи, труповозки, следственные органы. Корреспонденты были, конечно, пытались прорваться. Перекрыты все ближайшие улицы. Когда мы только приехали, уже порядка 40 тел было выложено. МЧС работали как часы - ребята все разгребали, разгребали", - рассказал он.

Михаил добавил, что было не холодно, температура держалась около нуля-трех градусов.

"Снежок подсыпал, помню просто трупы покрывались снежком... Что удивительно, рядом с телами расположили полевую кухню - горячий чай и бутерброды", - рассказал он.

Мужчина отметил, что среди погибших россиян была бабушка, которая пришла в пять утра за укропом.