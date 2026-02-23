МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев.

Он отметил, что в результате в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей.