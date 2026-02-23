Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили советские художники - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:01 23.02.2026 (обновлено: 19:26 25.02.2026)
https://ria.ru/20260223/moskva-2076733197.html
В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили советские художники
В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили советские художники - РИА Новости, 25.02.2026
В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили советские художники
Почти 50 домов, где жили известные советски художники, отремонтировали за 10 лет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-23T10:01:00+03:00
2026-02-25T19:26:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071000176_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_8e0d5da98cb01ee007e152eade96b086.jpg
https://ria.ru/20260220/moskva-2075702311.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071000176_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_934f1d4134c58f56d504f42abfff1152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили советские художники

В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили известные советские художники

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Почти 50 домов, где жили известные советски художники, отремонтировали за 10 лет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице за 10 лет капитально отремонтировали почти 50 домов, в которых жили известные художники. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как проходили работы в зданиях на улице Костякова и набережных Тараса Шевченко и Фрунзенской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фасаду на набережной Тараса Шевченко (дом 1) вернули исторический цвет "светло-слоновая кость", используя современную акриловую краску, устойчивую к перепадам температур, на завершающем этапе заменили штукатурный слой оконных откосов и отремонтировали входные группы, а затем установили новые входные и тамбурные двери.
Подчеркивается, что в 2023 году восстановили фасад дома 10 на улице Костякова, а также в прошлом году привели в порядок жилой дом 36/2 на Фрунзенской набережной.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Москве продолжают ликвидировать последствия аномального снегопада
20 февраля, 11:34
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала