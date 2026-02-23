В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили советские художники

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Почти 50 домов, где жили известные советски художники, отремонтировали за 10 лет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В столице за 10 лет капитально отремонтировали почти 50 домов, в которых жили известные художники. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как проходили работы в зданиях на улице Костякова и набережных Тараса Шевченко и Фрунзенской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фасаду на набережной Тараса Шевченко (дом 1) вернули исторический цвет "светло-слоновая кость", используя современную акриловую краску, устойчивую к перепадам температур, на завершающем этапе заменили штукатурный слой оконных откосов и отремонтировали входные группы, а затем установили новые входные и тамбурные двери.