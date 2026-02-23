https://ria.ru/20260223/moskva-2076733197.html
В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили советские художники
В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили советские художники - РИА Новости, 25.02.2026
В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили советские художники
Почти 50 домов, где жили известные советски художники, отремонтировали за 10 лет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-23T10:01:00+03:00
2026-02-23T10:01:00+03:00
2026-02-25T19:26:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071000176_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_8e0d5da98cb01ee007e152eade96b086.jpg
https://ria.ru/20260220/moskva-2075702311.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071000176_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_934f1d4134c58f56d504f42abfff1152.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили советские художники
В Москве отремонтировали почти 50 домов, где жили известные советские художники
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Почти 50 домов, где жили известные советски художники, отремонтировали за 10 лет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице за 10 лет капитально отремонтировали почти 50 домов, в которых жили известные художники. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как проходили работы в зданиях на улице Костякова и набережных Тараса Шевченко и Фрунзенской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фасаду на набережной Тараса Шевченко (дом 1) вернули исторический цвет "светло-слоновая кость", используя современную акриловую краску, устойчивую к перепадам температур, на завершающем этапе заменили штукатурный слой оконных откосов и отремонтировали входные группы, а затем установили новые входные и тамбурные двери.
Подчеркивается, что в 2023 году восстановили фасад дома 10 на улице Костякова, а также в прошлом году привели в порядок жилой дом 36/2 на Фрунзенской набережной.