https://ria.ru/20260223/moskva-2076697154.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник - РИА Новости, 25.02.2026
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Max. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-23T22:07:00+03:00
2026-02-23T22:07:00+03:00
2026-02-25T17:14:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100022/27/1000222716_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_488ada2c281ccfdf301f27bed4678bb4.jpg
https://ria.ru/20260224/moskva-2076512781.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100022/27/1000222716_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_cb384617e29efaaea6e1a9365a272f1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник
Москвичей призвали быть предельно внимательными в непогоду во вторник
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Max.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, с 8.00 мск вторника и до конца суток в столице ожидается снег, местами сильный. Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов, гололедицы.