Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник
Москва
 
22:07 23.02.2026 (обновлено: 17:14 25.02.2026)
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Max. РИА Новости, 25.02.2026
2026
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник

Снегопад в Москве
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Max.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, с 8.00 мск вторника и до конца суток в столице ожидается снег, местами сильный. Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов, гололедицы.
