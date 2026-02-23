Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду во вторник, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Max.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.