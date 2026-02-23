Миронов предложил ввести выплату для военнослужащих к 23 Февраля

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов поздравил защитников Отечества с праздником и предложил ввести ежегодную выплату для военнослужащих к 23 февраля в размере одного оклада по званию.

"День 23 февраля всегда был в нашей стране общенациональным праздником не по форме, а по духу. Однако в условиях СВО он приобрел особую значимость. Думаю, было бы правильно к этому дню выразить благодарность защитникам Отечества с помощью дополнительных выплат от государства и ввести федеральную доплату для наших военнослужащих к 23 февраля в размере одного оклада по званию", - сказал Миронов РИА Новости.

Такие выплаты, по его словам, подчеркнули бы то, что государство помнит и ценит вклад, который ежедневно вносят военные в защиту Родины.

"Фракция " Справедливая Россия " подготовит такую инициативу. С праздником, дорогие защитники Отечества! Сил, здоровья и победы всем нам! России - быть! России быть великой!" - добавил лидер партии.

Миронов подчеркнул, что во все времена защитники Отечества пользовались заслуженным уважением и почетом в России, и именно благодаря их ратному подвигу страна не раз преодолевала тяжелые испытания и сумела сохранить себя как независимое и суверенное государство.

"Наш долг - хранить память о героях прошлого и чтить героев настоящего - тех, кто сегодня сражается за будущее России на полях специальной военной операции", - отметил он.

Политик считает, что сегодня защитники Отечества - это не только участники СВО, но и военнослужащие, которые служат на других направлениях, работники оборонных заводов, ученые в конструкторских бюро, ветераны Вооруженных сил и военной службы, чей бесценный опыт востребован на фронте и в тылу, а также и многомиллионная армия волонтеров, которая помогает армии.