Минобороны запускает проект "В едином строю ковали Победу"

01:00 23.02.2026
общество
россия
ссср
общество, россия, ссср
Общество, Россия, СССР
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минобороны России запускает проект "В едином строю ковали Победу" с рассекреченными документами из Центрального архива министерства обороны (ЦАМО) РФ, повествующими о вкладе представителей разных коренных народностей и национальностей СССР в Победу в Великой Отечественной войне.
"В Год единства народов России ко Дню защитника Отечества Минобороны России запускает проект "В едином строю ковали Победу" с рассекреченными документами из фондов центрального архива военного ведомства, повествующими о вкладе представителей разных коренных народностей и национальностей Советского Союза в Победу в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении министерства.
В новом проекте представлены учетно-послужные карточки, наградные листы на героев, приказы командиров полков и многие другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности, добавили в Минобороны РФ.
"С первых дней войны представители всех национальностей СССР добровольцами встали на защиту Родины. Тысячи из них были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, награждены орденами Славы, Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны и другими высокими государственными наградами", - отметили в министерстве обороны России.
Среди опубликованных Минобороны РФ документов можно увидеть имена людей разной национальности: Абдурахман Абдулаев, кумык; Федор Волков, ижорец; Михаил Ендырев, манси; Дмитрий Камзараков, кумандинец; Александр Пассар, нанаец; Максим Пассар, нанаец; Яков Сульдин, мордвин; Иннокентий Увочан, эвенк; Алексей Четонов, телеут; Никодим Яганов, коряк.
Многие из них стали Героями Советского Союза, кто-то по праву считается легендой.
"Публикация рассекреченных документов из фондов ЦАМО РФ направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнули в Минобороны РФ.
