В Мексике отменяют футбольные матчи из-за разборок наркокартеля

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Четыре матча мужских и женских чемпионатов Мексики по футболу были перенесены на неопределенный срок в связи с беспорядками, возникшими на фоне операции по задержанию лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско".

В частности, на официальных ресурсах национальных футбольных чемпионатов сообщается о переносе встречи седьмого тура мужского чемпионата Мексики между "Керетаро" и "Хуаресом". Матч должен был состояться в понедельник в Сантьяго-де-Керетаро. Новые дата и время проведения будут объявлены позднее.

Также появилась информация о переносе матча 10-го тура женского чемпионата между "Гвадалахарой" и "Америкой", который должен был состояться в Гвадалахаре. Помимо этого, отложены две встречи седьмого тура второго дивизиона мужского первенства страны: матч между "Тапатио" и "Тласкалой" в Тепатитлане-де-Морело, а также игра "Хайба Брава" - "Коррекаминос" в агломерации Тампико - Сьюдад-Мадеро. Изначально матчи были запланированы на 23 февраля.

При этом в среду в Керетаро должен состояться товарищеский матч сборной Мексики против команды Исландии, однако федерация футбола страны на момент публикации не сообщила о возможных изменениях в его статусе.