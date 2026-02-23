Эксперт связал беспорядки в Мексике с давлением США

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Обострение ситуации в Мексике после ликвидации наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, связано в том числе с давлением со стороны США, считает американист Малек Дудаков.

"Вялотекущая война между наркокартелями и правительством в Мексике длится уже много лет. Сейчас же мы наблюдаем эскалацию этого противостояния. И на то есть несколько причин. Первая причина – это давление США", - поделился он мнением в беседе с газетой ВЗГЛЯД.