https://ria.ru/20260223/meksika-2076254726.html
Эксперт связал беспорядки в Мексике с давлением США
Эксперт связал беспорядки в Мексике с давлением США - РИА Новости, 23.02.2026
Эксперт связал беспорядки в Мексике с давлением США
Обострение ситуации в Мексике после ликвидации наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, связано в том числе с давлением со стороны США, РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T19:12:00+03:00
2026-02-23T19:12:00+03:00
2026-02-23T19:12:00+03:00
в мире
мексика
сша
мехико (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076201070_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_028805ecbd02cd253e885589f770d2d2.jpg
https://ria.ru/20260223/meksika-2076212559.html
https://ria.ru/20260223/tramp-2076244447.html
мексика
сша
мехико (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076201070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df8f6a37eacc6a27bc75c2aab7ee68d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, сша, мехико (штат)
В мире, Мексика, США, Мехико (штат)
Эксперт связал беспорядки в Мексике с давлением США
Дудаков: обострение ситуации в Мексике в том числе связано с давлением США
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Обострение ситуации в Мексике после ликвидации наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, связано в том числе с давлением со стороны США, считает американист Малек Дудаков.
Минобороны Мексики
22 февраля сообщило о проведении операции по захвату Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико
. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
"Вялотекущая война между наркокартелями и правительством в Мексике длится уже много лет. Сейчас же мы наблюдаем эскалацию этого противостояния. И на то есть несколько причин. Первая причина – это давление США", - поделился он мнением в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
По словам эксперта, одной из причин стало требование Вашингтона
активизировать борьбу с наркокартелями. Он отметил, что мексиканская армия провела самостоятельную операцию против одного из влиятельных лидеров преступного мира, однако это, по его оценке, не означает распада самой структуры.
Дудаков полагает, что после ликвидации лидера возможно усиление внутренней борьбы между картелями, а также рост напряженности в их противостоянии с федеральными силами. Он добавил, что власти Мексики стремятся продемонстрировать способность самостоятельно противостоять группировкам без введения иностранных войск.